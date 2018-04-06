T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ulm'deki saldırıyla ile ilgili üç kişi daha tutuklandı

Ulm'deki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile ilgili olarak üç kişi daha tutuklandı. Savcılık, ilk kez saldırının Türkiye'nin Afrin operasyonuyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

06 Nisan 2018 22:13

Yaklaşık üç hafta önce Almanya'nın Ulm kentindeki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile bağlantılı olduğu şüphesiyle üç kişi daha tutuklandı. Böylece saldırı ile ilişkili oldukları şüphesiyle yargılananların sayısı yediye yükseldi. Şüphelilerin altısının Suriye'den ve birinin de Türkiye'den Almanya'ya sığınmacı olarak geldikleri ve Kürt kökenli oldukları bildirildi. Yaşları 18 ile 34 arasında değişen ve tamamı erkek olan şüphelilerin dördü kundaklama ve cinayet teşebbüsü ile, diğer üçü saldırıya yardımcı olmakla suçlanıyor.

Saldırının nedeni ile ilgili ilk kez açıklama yapan Stuttgart Savcılığı, saldırının Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekat ile bağlantılı olabileceğini söyledi. Geçen Perşembe günü hakim karşısına çıkan diğer dört zanlının tutuklanmasına karar verilmiş, zanlılardan birinin suçunu itiraf ettiği belirtilmişti. Ancak soruşturmayı yürüten Stuttgart Savcılığı, saldırının arkasında siyasi nedenlerin bulunduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

19 Mart gecesi cami derneğinin yanı sıra Türklerin işlettiği bir manav ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın giriş katındaki bir pencereden içeri molotofkokteyli atılmıştı. Polisin hemen müdahale ettiği saldırıda, olay esnasında binada olan sekiz kişiden yaralanan olmamıştı.

Geçen ay Almanya'nın diğer kentlerinde de Türklere ait çok sayıda cami ve kuruluşa saldırı düzenlenmişti.

DW,dpa, SÖ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UlmTürkiye AfrinAlmanya UlmSuriyeTürkiye AlmanyaKürtStuttgart SavcılığıPerşembeMartTürklerinAlmanyaTürklereSÖ/BK &copy; Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24