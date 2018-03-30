Ulm'de camiye saldırdığı şüphesiyle dört zanlı tutuklandı

Almanya'nın Ulm kentinde İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait bir camiye molotofkokteylli saldırının failleri olduğu şüphesiyle Suriyeli olduğu belirtilen dört kişinin tutuklandığı bildirildi. Stuttgart Savcılığı ve Ulm polis yetkilileri tarafından Perşembe günü konuya ilişkin ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, molotofkokteylinin atıldığı sırada binada sekiz kişinin bulunması nedeniyle zanlıların "cinayete ve ölüme yol açabilecek kundaklamaya teşebbüs" ile suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlılardan üçünün olayın meydana geldiği sırada binanın yakınlarında bulunduğunun, dördüncü zanlının ise molotofkokteylini sağladığının tahmin edildiği kaydedildi. Çarşamba günü gözaltına alınan zanlıların, Perşembe günü hakim karşısında çıkartıldığı, hakimin de tutuklanmalarına karar verdiği ifade edildi. Zanlılardan birinin suçunu itiraf ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, cezaevine gönderilen 18, 24 ve 27 yaşındaki zanlıların eylemine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Alevler yayılmadan söndürülmüştü

Ulm'de İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait camiye 19 Mart tarihinde camiye molotofkokteyli atılmıştı. Polisin olaya hızla müdahale etmesi sonucu, çıkan yangın büyümeden söndürülmüştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, yanıcı madde ile dolu şişelerden birinin alt katında cami derneğinin bulunduğu binanın bir penceresine çarptığı, ancak camın kırılmadığı belirtilmişti. Fakat yere düşen şişenin kırılarak alev aldığı vurgulanmıştı. Kundaklama girişiminin arkasında siyasi nedenlerin bulunabileceği şüphesiyle savcılık da soruşturmaya dahil olmuştu. Binada cami derneğinin yanı sıra Türklerin işlettiği bir manav ve çok sayıda daire bulunuyor.

Polis yetkilileri, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatı ile kundaklama girişiminin arasında bağlantı olabileceği ihtimaline ilişkin ise açıklama yapmadı.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde geçtiğimiz günlerde Türklere ait cami ve kuruluşları hedef alan saldırılar düzenlenmişti.

DW, dpa/JD,BÖ

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