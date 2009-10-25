Ülkühan ikinci yarışmasında 500 bin lirayı kazandı

Acun Ilıcalı’nın sunduğu Var mısın Yok musun? adlı yarışmada ikinci kez yarışan Ülkühan Yılmaz, bu kez yarışmanın büyük ikramiyesi olan 500 bin lirayı kazandı. 10 tane 500 bin ile ikinci kez yarışma şansı yakalayan Ülkühan yarışmaya kötü başlangıç yaparak art arda iki 500 bini buldu. Son üç kutuda 20 bin ve 2 tane de 500 bin ile kalan Ülkühan 20 bini bulmuş olsa son iki kutaya 500 bini bırakacak ve büyük ödülü alması kesinleşecekti. Ancak 500 binlerden birini açtırarak son iki kutuda 20 bin ve 500 bin ile kalan yarışmacı 128 bin liralık son teklif ile karşı karşıya kaldı.

“128 bin lira ailemin yüzünü güldürebilmem için yeterli değil” diyen Ülkühan Yılmaz teklife “yokum” diyerek büyük bir risk aldı. Ancak bu kez şans ondan yanaydı ve Ülkühan’ın kutusundan 500 bin lira ikramiye çıktı. Böylece yarışmada 500 bin liralık ödülü kazanan tek yarışmacı oldu.

İlk yarışmasında 50 bin lira kazanmıştı

Ülkühan Yılmaz yaklaşık 8.5 ay bekledikten sonra yarışmacı koltuğuna oturmaya hak kazanmıştı. 16 kasım 2008 günü yarışan Ülkühan son iki kutuya bir mavi bir sarı kutuyla kalmıştı. Ülkühan’ın ilk yarışması Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı bir şakayla da unutulmayan bölümlerden biri olmuştu. Yarışmaya başladıktan sonra art arda 5 kutu da da 500 bin çıkması üzerine Ülkühan kendisine yapılan şakayı anlamış ve çok sevinmişti. Ancak yarışma ilerledikçe şansı pek iyi gitmeyen Ülkühan Yılmaz ilk yarışmasında da kutusuna gitmiş ve o yarışma da da 50 bin lira kazanmıştı.