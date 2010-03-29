Ülkücüydüm, Kürt'üm, açılımı destekliyorum

T24 - Kürt asıllı olmasına rağmen gençlik ve üniversite yıllarında Ülkü Ocakları’nda ülkücülük yaptığını söyleyen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, demokratik açılımın bir Türkiye projesi olduğunu savundu.



Çağlayan “Aynı bayrak altında, tek devlet olma ilkesiyle kim kendini ne hissediyorsa etsin” dedi.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, hükümetin “Demokratik Açılım” kapsamındaki çalışmalarını, Kürt asıllı olduğunu fakat buna rağmen Ülkü Ocakları’nda ülkücülük yaptığını anlatarak savundu. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre,Çağlayan, kendisini örnek göstererek, “İşte bu nedenle Türkiye, açılım konusundan korkmasın, çekinmesin” dedi. Açılımın bir Türkiye projesi olduğunu söyleyen Çağlayan, varolan şeyleri yok kabul etmenin, bunları halının altına süpürmenin zamanının geçtiğini belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:





O anlayış eskidi



“Artık o çöp halının altında kalır gibi değil. Bu işi daha fazla götüremeyiz. Bakın Evren Paşa’nın dediği, ‘Kürt yok; kar biraz sertleşince kart kurt, diye ses çıkarır’ anlayışı artık eskidi. Türkiye bunu yemedi, yemeyecek. Aynı bayrak altında, tek devlet olma ilkesiyle kim kendini ne hissediyorsa etsin.





Korkmayın, çekinmeyin



İşte ben. Baba tarafı Kürt asıllı biriyim, yani orijinim Kürt. Öbür tarafta gençlik ve üniversite dönemimde, yıllarca, öyle dışarıdan falan değil, Ülkü Ocakları içinde ülkücülük yapmış biriyim. Bu yapıma rağmen bunları söylüyorum. Bu nedenle Türkiye bu açılım konusundan korkmasın, çekinmesin. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağı ile her etnik yapı ve birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kural, koşul bu.





Kürtçülük yok



Aynı devlet, aynı bayrak mutabakatımız varsa bitmiştir bu iş. Sorunlarımızı tartışmaktan çekinmeyelim, korkmayalım. Ben milliyetçi kökenliyim, Ülkücülüğü bunun için söylüyorum ve hâlâ ülkenin milli değerlerine sonuna kadar bağlıyım. Hiç bir zaman ne ben, ne ailem, ne de aşiretim, asla Kürtçülük diye bir kavramın peşinde gezmedi; ülkenin, devletin, bayrağın yanında yer aldık. Önemli olan bu anlayıştır.”





