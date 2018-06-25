Ülkücülerden, Yaşar Okuyan'a 'eşekli' gönderme

Özkan ARSLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- BAŞKENT’te bir grup ülkücü, seçim öncesi katıldığı televizyon programında \'MHP tek başına barajı geçsin Tandoğan Meydanı\'nda anırmazsam şerefsizim\' diyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan\'ı, Tandoğan Meydanı\'nda protesto etti. Yanlarına getirdikleri eşek maketinin üzerine \'Yaşar Okuyan\' yazan grup, Okuyan\'dan sözünü tutmasını beklediklerini söyledi.



Yaklaşık 20 kişilik bir grup, saat 14.00 sıralarında Tandoğan Meydanı\'ndaki saat kulesi önünde toplandı. Yanlarına getirdikleri eşek maketinin üzerine \'Yaşar Okuyan\' yazan grup, \"Ülkücüler burada eşek Yaşar nerede\" diye slogan attı. Eylemi ülkücüler adına yaptıklarını söyleyen grup adına yapılan açıklamada şunlar söylendi:



\"16 Nisan 2018\'de katılmış olduğu bir programda Yaşa Okuyan \'MHP barajı geçerse ben de Tandoğan Meydanı\'na gelip eşek gibi anırmazsam şerefsizim\' demişti. Biz de kendisinin bu sözü tutacak erdeme sahip olmadığına inanmadığımız için onu temsilen buraya bir eşek getirdik. Ama yine de biz kendisine sesleniyoruz; biraz şerefi varsa kendisinin dediği gibi kendisini bu meydana anırmaya bekliyoruz. Son sözümüzde yine aynı olacak. Diyoruz ki; onun gibi eşekler olduğu sürece ona semer vuracak ülkücüler her zaman var olacak.\"

Grup, eylemin ardından polisin uyarısıyla dağıldı.



Görüntü Dökümü:

_Gruptan görüntü

_Eşek maketi ve sloganlar

_Açıklama

_Detay