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Ülkücülerden okullarda MEB onaylı propaganda: Ocağa giden Atatürk olur

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, "Afişlerin asılması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir" dendi

08 Mart 2018 13:27

Uyuşturucuya karşı mücadele adı altında Ülkü Ocakları’nın başlattığı kampanya ile okullara asılan afişlerde, “Ocağa giden genç, madde bağımlısı olmaz. Hırsız olmaz, arsız olmaz. Vatan haini olmaz. Alpaslan, Fatih, Atatürk, Başbuğ olur. Adam Olur” ifadesi yer aldı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara asılması için hazırladığı “Madde bağımlılığı ve uyuşturucuya hayır” afişine izin verdi. Bu duruma, "AKP ile MHP’nin ‘Cumhur ittifakı’ okullarda da kendisini göstermeye başladı" yorumları yapılırken, "MEB, ittifakla birlikte okullarda ülkücü propagandaya izin vermeye başladı" dendi.

"Asil kanı kirletme"

Harekete geçen Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ülkü Ocakları Bandırma İlçe Başkanlığı’nın okullara asılması için hazırladığı “Madde bağımlılığı ve uyuşturucuya hayır” afişine izin verdi. Ülkü Ocakları propagandasının yapıldığı afişte “Ocağa giden genç madde bağımlısı olmaz. Hırsız olmaz, arsız olmaz. Vatan haini olmaz, devlete düşman olmaz. Alparslan, Fatih, Atatürk, Başbuğ olur. Adam olur! Damarlarındaki asil kanı kirletme” ifadeleri kullanıldı. Afişin üzerinde de, “Ülkü Ocakları Bandırma İlçe Başkanlığı yazısı ile Türk bayrağı, Ülkü Ocakları amblemi ve Ülkü Ocakları Bandırma İlçe Başkanlığı” sosyal medya adresleri paylaşıldı.

En üstten talimat: Tüm liselere asın

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, proje kapsamında sosyal sorumluluk görünümlü propaganda afişlerinin tüm liselere asılması talimatı verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil onayıyla tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, “İlçemiz Ülkü Ocakları Bandırma İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuya Karşı Mücadele’ konulu proje kapsamında hazırlatılan afişlerin ilçemiz resmi/özel ortaöğretim okullarımızın duyuru ve ilan panolarına asılması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” denildi.

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