Ülkücülerden, masonlara tüm cemaatler 'paralel yapı' oldu

AKP iktadarının Gülen Cemaati ile birlikte, Menzil Tarikatı, Süleyman Efendi Cemaati, İsmailağa, İskenderpaşa ve Nur Cemaatleri'ni de örgüt kapsamına aldığı ileri sürüldü

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre AKP hükümetinin, 17 Aralık sürecinde “paralel yapı” adı altında başlattığı mücadele, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm cemaatleri kapsamına aldı.



Tarihin en uzun MGK toplantısında alınan karar doğrultusunda, güvenlik birimleri “legal görünümlü illegal yapılar”la ilgili bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, devlet içinde örgütlenmiş tüm yapılar, “Paralel Devlet Yapılanması” olarak nitelendirildi.



Yani tüm cemaatler, “Paralel Devlet Yapılanması” olarak kabul edilirken, sadece aralarında fraksiyon farkı olduğu kaydedildi. Örneğin, Hizmet Hareketi’nin adı PDY-PÖ olarak belirlenirken, İskenderpaşa cemaatine PDY-İÖ adı verildi.

'Legal görünümlü illegal yapılar'

“Legal görünümlü illegal yapılar” ile ilgili çalışmanın ayrıntıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, paralel yapı ile mücadele kararı alındı. Bu çerçevede, devlet içinde yapılanan tüm “yapılarla” topyekün mücadele edilmesi öngörüldü. Ve bu karar, MGK’nın bildirisinde “legal görünümlü illegal yapılarla mücadele” olarak kamuoyuna açıklandı. Kararın ardından, güvenlik birimleri devletin içindeki “legal görünümlü illegal yapılarla” ilgili çalışma yaptı.



Çalışma, Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak ve ardından da kırmızı kitaba girecek. Çalışma kamuoyunda kırmızı kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne eklenecek. Kırmızı Kitap’ta en son 2010 yılında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik ile irtica ile mücadele kitaptan çıkarılmıştı. Son dakika bir değişiklik yapılmazsa, irtica ile mücadele bu kez kitaba, “paralel devlet yapılanması” olarak girmiş olacak.

Masonlar ve ülkücüler de 'paralel' kabul edildi

Güvenlik birimleri tarafından yapılan çalışmada, devlet içinde yapılanan cemaatler ve topluluklar, “bir çatı örgütü” adı altında toplandı. Bu örgütün adı ise “Paralel Devlet Yapılanması” oldu.



Örgütün bir de fraksiyon ayağı bulunuyor. Yani cemaatlerin ve toplulukların isimlerine göre paralel devlet yapılanması değişik kollara ayrılıyor. Örneğin şemada Hizmet Hareketi'ne PDY-PÖ ismi verildi.



Ve açılımı da Paralel Devlet Yapılanması-Pensilvanya Örgütü olarak belirlendi. Bunun dışında Menzil tarikatı, PDY-MÖ, Süleymancılar grubu da PDY-SÖ ismiyle anıldı. Yine aynı taslak çalışmada, Çarşamba cemaati, PDY-ÇÖ ismiyle, Paralel Devlet Yapılanması-Çarşamba Örgütü ismini alırken, Nur cemaati de PDY-NÖ ismi verildi.

Öte yandan devlet içinde yapılanan örgütler arasında, masonlar ve ülkücüler de bulunuyor. Devlet içinde güçlü olan kadroları bulunan örgütlerle ilgili yapılan çalışmada, her iki gruba ait kişilerin sayısının fazla olduğu görüldü. Bunun üzerine, söz konusu gruplar da “Paralel Devlet Yapılanması” olarak kabul edildi. Yani, cemaatler, ülkücüler ve masonlar, “legal görünümlü illegal” yapılar olarak tek çatı altında toplanmış oldu. Söz konusu çalışmanın ne kadarının Bakanlar Kurulu’nda kabul edileceği henüz bilinmiyor.

AKP ikna ekibi oluşturdu

Öte yandan, “paralel yapı” ile mücadele hükümeti zor durumda bıraktı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Ve bu çalışmaların sadece, “Hizmet Hareketi” ile ilgili olduğu bilgisi veriliyor. Ancak bazı başka cemaat üyelerinin çalışmanın kendilerini de kapsadığına yönelik bilgilere ulaştıkları öğrenildi.



Bunun üzerine AKP hükümetinin, cemaatleri ikna etmek için bir ekip oluşturduğu ve bu ekibin önümüzdeki günlerde kanaat önderlerini ziyaret ederek, çalışmanın sadece Hizmet Hareketi ile ilgili olduğunu anlatacağı bildirildi.