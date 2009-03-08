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Politika

Ülkücülerden, Gökçek'e küfür gibi yanıt

Ülkücülerin kendisini desteklediğini iddia eden Melih Gökçek'e, Ülkü Ocakları'ndan küfür gibi bir yanıt geldi.

08 Mart 2009 02:00

Melih Gökçek'le ülkücüler karşı karşıya geldi. Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklama çok sertti.

Yerel seçimler Ankara’da, AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek’le ülkücüleri karşı karşıya getirdi.

Gökçek’in “Ülkücüler beni destekliyor” sözlerine dün bir açıklamayla tepki gösteren Ülkü Ocakları şunları söyledi:

“Ülkücüler; Türkiye’nin her bölgesinde, siyasi arenadaki temsilcisinin MHP olduğu bilinciyle, partisinin ve teşkilatının belirlemiş olduğu adaylara sahip çıkmakta ve desteklemektedirler. Malum şahsın uzun süredir MHP yöneticilerine, MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına ve camiamıza yönelik saldırılarını ibretle takip etmekteyiz. Unutulmasın ki, ‘it itliğini, kurt kurtluğunu yapar’ ve dahi herkes kendisine yakışanı yapar. Biz Ülkücüler, ‘it izini, kurt iziyle’ karıştırmayız, karıştıranın hak ettiği cevabı ve tavrı gösteririz.”

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