Ülkücüler, şiddeti protesto için sokağa iniyor

PKK'nın düzenlediği saldırılarda Dağlıca'da 16 askerin, Iğdır'da 13 polisin şehit olmasının ardından Ülkü Ocakları, ülke genelinde "şehide saygı, teröre lanet" yürüyüşü düzenleme kararı aldı. "Ülkücüleri sokağa çıkarmamak" bugüne kadar Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı icraatında öne çıkarılan değerlendirmelerden biri olurken, ülkücüler uzun süreden beri ilk kez "terör saldırılarını protesto" amacıyla sokağa çıkmaya karar verdi. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinden başlayarak radikal Türk milliyetçiliğinin ana adresi olan ve MHP çatısı altında örgütlenen ülkücülerden "Ülkü Ocakları bugün Türkiye genelinde saat 19:00 da 'Şehide Saygı Teröre Lanet İçin Yürüyor" açıklaması geldi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yaptığı yazılı açıklamada, bugün saat 19.00'da yurt genelinde il, ilçe ve belde temsilciliklerince "şehide saygı, teröre lanet" yürüyüşü düzenleneceğini bildirdi.

Kılavuz, Ankara'daki yürüyüşün ise saat 18.00'de Beşevler Meydanı'ndan başlayacağını ve saat 19.00'da Güven Park'ta sona ereceğini kaydetti.

İstanbul’daki yürüyüş 19:30 Mecidiyeköy’den başlayıp Beşiktaş’ta bitecek.

Oktay Vural açıkladı

“Ülkü Ocakları bugün her yerde saat 19.00’da ‘Şehide Saygı, Teröre Lanet’ yürüyüşü tanzim edecek. Halkın duygularına tercüman olacak. Bu çizgide vatandaşların bir tuzağa düşmemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diyen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Bu mücadeleyi 2002’de kazandık. Bugün terörün neden olduğu çok açıktır” görüşünü dile getirdi.

Vural, “Milli ve üniter ülkemiz için bu tuzakları bozacağız. Bütün vatandaşlara uyarı yapıyoruz. Hedefimiz bölücü terör örgütüdür. Bu örgütle beraber birlikte destekleyen ve işbirlikçileridir, vatandaşlarımız değildir. Her türlü tepki terör örgütünün siyasi hedefine ulaşamayacak şekilde olmalıdır. Birçok provokasyon olabilir. Hedef vatandaşı birbirine kırdırmaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz Twitter hesabından 81 ilde yürüyüşlerin başlangıç ve bitiş noktaları ile saatlerini yazdı: