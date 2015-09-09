'Ülkücüler PKK'nın amacına hizmet etti' diyen Sabah ile ATV önünde ülkücü protesto

Terör eylemlerini kınama yürüyüşleri yapma kararı alan ülkücüler, kendilerini "PKK'nın amacına hizmet etmek"le suçlayan Sabah gazetesi ile ATV önünde protesto gösterisi yaptı. Sabah gazetesi, "ülkücülerin taşlarla saldırdığı binaya girmeye çalıştığını, polisin güçlükle durdurduğunu" duyurdu.

PKK saldırılarını protesto yürüyüşü kapsamında buluşan binlerce ülkücü, dün akşam saat 20:00 sıralarında İstanbul'da Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüdü. Yürüyüş sırasında Balmumcu'da bulunan Sabah-ATV binası önünde duran bazı kişiler, bu medya grubunu protesto etti. Olay yerine polis ekiplerinin intikal etmesinin ardından protestocular bölgeden uzaklaştı.

Sabah: Taşlarla saldırdılar

Sabah gazetesi, olayı internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

"Bugün akşam 20:00 sıralarında "Teröre Lanet" yürüyüşünde grubun içindeki provokatörler Balmumcu'daki Sabah Gazetesi ile ATV binasına saldırı gerçekleştirdi.

Şişli Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a doğru yürümeye başlayan grup Balmumcu'daki Sabah - ATV binasının önüne gelince ıslık çalmaya başladı. Grubun içinden tahriklere kapılan onlarca kişi hükümet aleyhine slogan atarak Sabah - ATV binasının içine girmeye çalıştı ve taşlamaya başladı.



Polisin güçlükle engellediği grup bina içine girmekten vazgeçti. Bir süre daha binanın önünde durup camlara taş, su şişesi, atıldı. Grup dağıldıktan sonra Sabah - ATV binasının özel güvenlik personeli binaya atılan cisimler arasında bir adet bıçak da buldu."





'Ülkücüler PKK amacına hizmet etti'

Sabah gazetesinin internet sitesinde dün akşam 18:20'de "Devlet Bahçeli Ülkücüleri sokağa gönderiyor!" başlığıyla yayımlanan haberde, "Ülkücülerin PKK'nın amacına hizmet ettiği" öne sürülmüştü.

Haberin spotu ve metinde kullanılan ifadeler şöyle:

"Dağlıca'da PKK'nın Mehmetçiğe yönelik hain saldırısını bahane ederek dün gece sokağa çıkan Ülkücü gruplar, sivil vatandaşlara saldırarak PKK'nın amacına hizmet etti. MHP Genel Merkezi bu tehlikeli eylemlere tam destek vererek Ülkücüleri 81 ilde sokağa çağırdı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, bu akşam için 81 ilde 'Şehide Saygı Teröre Lanet' temalı yürüyüşler düzenleyeceklerini duyurdu.

Açıklamada "Halkın da davetli olduğu yürüyüşler il teşkilatları tarafından yapılacak basın açıklamasıyla tamamlanacak." denilse de daha önce tecrübe edildiği gibi yine olayların çıkması, sivillerin yaralanması veya sırf Kürt oldukları için bazı vatandaşlara linç girişiminde bulunulması ihtimali çok yüksek.



BAHÇELİ NEDEN ÜLKÜCÜLERİ SOKAĞA GÖNDERİYOR?



Peki PKK'nın amacına hizmet eden bu tehlikeli sokak eylemlerineMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden izin veriyor? Bu güne kadar Ülkücüleri sokaktan çektiği için övülen Bahçeli neden Ülkücüleri sokağa itiyor?



İç savaş senaryolarının yazıldığı şu günlerde sokağa çağrılan Ülkücüler bu soruların cevaplarını arıyor..."