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Yaşam

Ülkücüler kız öğrenciyi dövdü

Gazi Üniversitesi öğrencisi Gamze Ö. kantini terk etmediği için bir grup ülkücü öğrenci tarafından darp edildi.

28 Şubat 2009 02:00

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Gamze Ö. (24), kantinden çıkmaması üzerine, bir grup öğrenci tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Gamze Ö., suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. 

Üniversitede öğrenciye darp iddiası

Gamze Ö., Ankara Adalet Sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşıyla birlikte bugün fakülte kantininde oturduğu sırada, bir grup öğrencinin yanlarına gelerek kantinden çıkmalarını istediğini savundu.

Gamze Ö., şunları kaydetti:

“Bunu neden istediklerini sorunca, fakülte reisi devir-teslimi için toplantı yapacaklarını söylediler. İtiraz ettim. Beni tartaklamaya başladılar ve küfür ettiler. Karşı koymaya çalışınca 5-6 kişilik bir grup, yumruk ve tekmelerle bana saldırdı. Yere düştüm ve başıma darbe aldım.”

Görevlilerin araya girmelerinin ardından kantinden çıktıklarını ifade eden Gamze Ö., Adli Tıp Kurumundan, “başında ödem ve göğsünde darbe sonucu hiperemi oluştuğuna ilişkin rapor aldığını” bildirdi.

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