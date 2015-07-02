Ülkücü Yeniçağ'da Bahçeli tepkisi: Meclis Başkanlığı seçiminde şaşırttı, çözüm sürecinde yumuşadı

MHP Genel Başkanlığı için Devlet Bahçeli'ye karşı Koray Aydın'a destek veren ülkücü gazete Yeniçağ, bugünkü (2 Temmuz 2015) manşetinde Meclis Başkanlığı seçiminin son turunda MHP'nin aldığı tavrı eleştirdi. Yeniçağ, partisine geçersiz oy kullanma talimatı vererek AKP adayı İsmet Yılmaz’ın kazanmasını sağlayan Bahçeli için "Tavrıyla herkesi şaşırttı" manşeti attı.

“Bahçeli'nin koalisyon için AKP'ye yeşil ışık yaktığı” yorumu yapılan haberde, "4 dakika görüştüğü İsmet Yılmaz'a başkanlık yolunu açtı. Çatı ortağı CHP'nin adayı Deniz Baykal'ı devre dışı bıraktı. Bitirilsin dediği ihanet sürecinden askıya alınsına geldi. Çankaya polemiğinde yavaş yavaş yumuşama gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde, "ne dedi, ne yaptı" başlığı altında şu yorum yapıldı:

"Bahçeli, AKP’ye çözüm sürecini askıya almasını, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının üzerine gitmeyi, Erdoğan’ın Çankaya’ya dönüşünün yolunun aranmasını şart koştu. Ancak 4. turda MHP’ye geçersiz oy kullandırıp AKP adayı İsmet Yılmaz’a Meclis Başkanlığı yolunu açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun koalisyon çağrısı ve 'Başbakan sen ol' teklifini 'Pişkinlik' olarak niteleyen Bahçeli, AKP’nin 'sınır ötesinde güvenlik kuşağı' planına da destek verdi. Bahçeli, 'Kürt Koridoru, ülkenin toprak bütünlüğüne açık saldırı' dedi."

Karikatür de eleştirdi

Gazetenin birinci sayfasından yayımlanan Emre Ulaş imzalı karikatürde de Bahçeli eleştirildi. Karikatürde Erdoğan, Bahçeli'yi "AKP bataklığına" atlamasını isteyerek "Merak etmeyin HDP filan yok burada" diyor.