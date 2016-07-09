Ülkücü Yeniçağ yazarı: Meral Akşener'i Tansu Çiller'e öneren Alparslan Türkeş de paralelci miydi?

Ülkücü Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, 1994 yılında Meral Akşener'in Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını dönemin Başbakanı Tansu Çiller'e MHP'nin kurucu başkanı Alparslan Türkeş'in önerdiğini ileri sürdü. İddiasını eski DYP Kocaeli Milletvekili İbrahim Artvinli'ye dayandıran Bulut, Meral Akşener'in de bu iddiayı doğruladığını savundu.

Bulut, "Bu konuyu, Karadeniz sahilinde yemek için durulan bir lokantada, beni masaya davet eden Meral Akşener'e anlatıp 'Doğru mu?' diye sordum. 'Evet, doğru' diye cevap verdi. 'Öyleyse, 'Fethullah Gülen önerdi' iddialarına cevap olarak bu durumu niçin açıklamıyorsunuz?' diye tekrar sordum. Akşener, 'Açıklamadığım o kadar çok şey var ki' dedi" diye yazdı.

Arslan Bulut'un, "Akşener'i Çiller'e öneren Türkeş de paralelci miydi?" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener ve ekibine "Fethullah Gülen örgütlenmesinin taban oluşturmak maksadıyla MHP'de bir alternatif bayramlaşma düzenleme gibi bir siyasi oyuna düştükleri bir kez daha görülüyor" suçlamasını nerede yaptı?

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrasında..

Peki Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen'le ilgili, kamuoyu önündeki politikası nasıldı?

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Türkeş, Fethullah Gülen'in önayak olmasıyla kurulan, bugün kayyıma verilmiş olan Fatih Üniversitesi'nin açılışına katılmış, Gülen ile kucaklaşmış ve kendisine "ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı" teşekkür etmişti.

Yine Türkeş, Gülen'e cevabi bir mektup yazmış ve övücü sözlerden sonra Susurluk olayıyla ilişkilendirilen Gülen'i teselli de etmişti.

Türkeş'in cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz kıldırmıştı ama yanında Fethullah Gülen vardı.

Bu verilere dayanarak, şimdi "Türkeş de paralelciydi" diyebilir miyiz? Cemaate her türlü devlet desteği sağlayan Tayyip Erdoğan, şimdi onlara "terör örgütü" diyor.. Erdoğan paralel olmuyor da Türkeş neden olsun?

Bunlar, siyasi tutum ve davranışlardır. Bir fikir verir ama kesin hüküm vermek için yeterli değildir.

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Bahçeli, hangi veriye dayanarak, MHP Genel Başkan aday adayı Meral Akşener'i, Fethullah Gülen ile ilişkili gösteriyor? Elinde hiçbir somut veri yok.

Deniliyor ki, "Meral Akşener'i İçişleri Bakanlığı için Tansu Çiller'e, Fethullah Gülen önerdi." Diyen de cematten bir itirafçı! Yani görevli..

Akşener, bu iddiayı yalanladı ve "1994'te DYP'den Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı için adaylığımı, dönemin DYP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Özgün açıkladı" dedi ama bundan sonrasını açıklamadı.

Dönemin DYP Kocaeli eski İl Başkanı Metin Gürsoy da "Akşener'i partimizin kadın kolları başkanı olan Asuman Özgün hanım bize getirdi. Kendisini götürüp genel başkanımız Tansu Çiller'le tanıştırdım. Olay bundan ibarettir. Meral hanımı bize Fethullah Gülen ya da cemaatten herhangi biri önermedi" dedi.

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Akşener'in Erzurum gezisi sırasında, uçakta tesadüfen yan yana oturduğumuz Vedat Erbaş ise Meral Akşener'i, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Tansu Çiller'e Alparslan Türkeş'in önerdiğini, bunu açıklayan kişinin olayı yaşayanlardan DYP Kocaeli milletvekili İbrahim Artvinli olduğunu söylemişti.

İbrahim Artvinli'nin, Kocaeli basınına "1994 yılında Meral Akşener'in Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını Alparslan Türkeş tavsiye etti. Tansu Çiller de Alparslan Türkeş'in tavsiyesine uyarak MHP saflarında yetişmiş, ülkücü olduğunu çok iyi bildiği Meral Akşener'i aday yaptı" dediğini de tespit ettim.

Bu konuyu, Karadeniz sahilinde yemek için durulan bir lokantada, beni masaya davet eden Meral Akşener'e anlatıp "Doğru mu?" diye sordum. "Evet, doğru" diye cevap verdi.. "Öyleyse, 'Fethullah Gülen önerdi' iddialarına cevap olarak bu durumu niçin açıklamıyorsunuz?" diye tekrar sordum. Akşener, "Açıklamadığım o kadar çok şey var ki.." dedi.

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Peki Meral Akşener, bu durumu niye açıklamadı?

Bu sorunun cevabını da Tansu Çiller'in açıklamasında buldum. Çiller, "Akşener'i Çiller'e Gülen önerdi" iddiaları karşısında, Hürriyet'e "Ben hiç kimse ile ilgili bir referans almadım. Hele bakanlık meselesi hiç öyle işlemez. Kimseyle temas kurulmaz, kurdurtmadım zaten. Adımın başka partilerin iç meselelerine karıştırılmasını doğru bulmuyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın" dediği için, Akşener, bu konuda açıklama yapmıyor; eski başbakanına karşı "ayıp olur" diye düşünüyor.. Kendisi söylemedi, ben öyle anladım..

Başkaca elinde bir veri olan varsa, açıklasın!