Ülkücü yazardan Emin Çölaşan'a: Doktor Devlet Bahçeli'yi yedirmeyiz, siz püskevit nedir bilir misiniz?

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı "Sizin ne biçim bir siyasetçi olduğunuzu, MHP gibi bir partinin başında nasıl oturmakta olduğunuzu bugüne kadar anlayamadım" ifadesiyle ilgili olarak "Siz, hiç Ferdi Tayfur dinlediniz mi, önce onu anlayabildiniz mi? Siz, püskevit nedir bilir misiniz? Siz, klasik Amerikan arabalarından anlar mısınız?" dedi. "Hâlâ kafanızda bir soru kaldıysa kahve içmeye beklerim. Köşeye sığdıramadıklarımı yüzünüze anlatırım" diyen Takan "Ama gelmeden önce şunu kesin ve net olarak bilmenizi isterim; Doktor Devlet Bahçeli'yi size yedirtmeyiz!" ifadesini kullandı.

Ahmet Takan'ın "Eyy Emin Çölaşan!.. Devlet Bey'i size yedirtmeyiz..." başlığıyla yayımlanan (3 Kaısm 2016) yazısı şöyle:

Bir de 40 yıllık gazeteci-yazar olacak!..

MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'ye mektup döşenmiş. Hareketin liderini anlayamamış mış... Mış mış da mış mış!..

Doktor Devlet Bahçeli'den mektubunuza cevap bekliyorsanız avucunuzu yalamaya başlayın. Hareketin liderinin işi gücü kalmadı bunca yoğun temposu içinde; Yenikapı'ya bile iğne ile çıkarken, her gece tivit atarken, haftada bir Meclis grup toplantılarında konuşurken, Osmanlı Ocakları ile fotoğraf çektirip feysde paylaşırken, İ.Melih Gökçek ile görüşürken, Osman Gökçek ile fotoğraf çekinirken, her gün bir parti teşkilatının kapısına kilit vururken, muhaliflerin hangi çay ocağında kaynattığını takip ederken, disiplin kuruluna ihraç emirleri yağdırırken, kara tahta başında yeni plan ve projeler üzerinde çalışırken, Gölbaşı'nda gece yarılarına sarkan özel randevularına yetişirken, bir de size oturup cevap mektubu mu yetiştirecek?..

Asla ve kata haddimiz olmamakla birlikte bilge liderin bizlere olan sıcak sevgisine inanarak ve o krediye güvenerek Doktor Devlet Bey'e yazdığınız açık mektuba cevap vermek isterim.

Muhterem Emin Çölaşan Beyefendi!..

Demişsiniz ki;

"Sizin ne biçim bir siyasetçi olduğunuzu, MHP gibi bir partinin başında nasıl oturmakta olduğunuzu bugüne kadar anlayamadım."

Siz, hiç Ferdi Tayfur dinlediniz mi, önce onu anlayabildiniz mi?..

Siz, püskevit nedir bilir misiniz?..

Siz, klasik Amerikan arabalarından anlar mısınız?

Hayatınızda bir kere olsun klasik Amerikan arabasına bindiniz mi?.. Bırakın, koleksiyonunu gördünüz mü?..

Araamızda sıradağlar var, Emin efendi!..

Demişsiniz ki;

"Sadece ben değil, hiç kimse anlayamaz. Ülkücü tabanınız, partilileriniz bile!"

"Bir adım önünüzü bile göremiyorsunuz. Kaprisleriniz ve yanlışlarınız yüzünden partinizi küçülttünüz."

"Siz iktidar olmayı asla istemeyen ve hatta iktidar olmaktan korkan bir genel başkansınız."

Hoop!.. Taş koy Emin efendi!..

Anlayamazsın tabiî. Sen, ebced nedir bilir misin?.. Bilmezsin!.. Bak sana Doktor Devlet Bahçeli'nin bir zamanlar yaptığı izah (iktidar formulü) ile anlatmaya çalışayım;

"9 Şubat 1969, 9 Şubat 2009 MHP'nin 40. yılı. Bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. büyük kurultayımız da 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9'la iktidara doğru yürüyor demektir. Bu sebeple 2009 yılı hayırlara vesile olacaktır. MHP bugün ortaya koymuş olduğu milliyetçi fikri program haline dönüştürmüş, Türkiye'de muhalefeti ilkeli temiz ve çözüm üreten bir anlayışla sürdürmektedir. 2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi hareketinin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..."

Hâlâ anlamakta zorlanıyor musun?.. Sana bir güzellik daha yapayım; Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesini hatırladın mı? Hani, Bahçeli gece yarısı Meclis kulisinde bazı gazetecilere Erdoğan'ı yıkacak geniş tabanlı "çatı formülü"nü şemalar çizerek anlatmıştı. Hem de kara tahta üzerinde değil beyaz kağıda yazıp çizerek;

"Bu işin bir formülü var, bunu uygulamalıyız" diyerek bir not kağıdı istemişti Bahçeli, iki tane üçgen çizmişti. Bu üçgenlerden birinin altına yüzde 64, diğerine yüzde 36 yazmıştı. Türkiye'de seçmen gerçeğinin bu olduğunu söyleyip, iki üçgenin üst ortasına bir yuvarlak çizmişti. O yuvarlaktan iki üçgenin geniş bölümlerini içine alan iki yeni çizgi çekmişti, daha büyük bir oranı içeren en büyük üçgeni ortaya çıkarmıştı. "Çare bu üçüncü, büyük üçgen" diyen Bahçeli bu geometrik formülü, "Şimdi biz, bu iki üçgenden daha büyük bir üçgen ortaya çıkarmalıyız. Bu iki üçgenin içindeki vatandaşın kabulünü görecek bir ismi aday gösterirsek, yüzde 64 ve 36'dan büyük bir bölümü buraya kayar. Peki, bu isim nasıl biri olmalı ki bu tablo gerçekleşsin?" diye açık seçik izah etmişti.

Hâlâ anlayamadın mı Emin efendi?.. Bir de, Bahçeli'nin o gün gazetecilere çizdiği şemaya bak istersen!..

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi anlamıştı Doktor Bahçeli'nin üçgenlerini ve beraber Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkarmışlardı R.Erdoğan'ın karşısına.

Emin efendi!.. Ebcedden anlamazsın, geometriden hiç çakmazsın sonra da çıkar hareketin bilge liderine veryansın edersin. Mektepte resim dersleriniz boş mu geçiyordu acaba?..

Siz, Devlet Bahçeli'yi anlamakta tabiî ki çok zorluk çekersiniz. Onun, MHP'yi tarif ederken, "toplumsal merkezin siyasal iz düşümü" tarifini anlayacak kadar entel değilsiniz bir kere!..

Bu yüzden, Doktor Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini desteklerken yaptığı ince planı hiç anlayamazsınız!.. Aynı 2009'da, 2014'te olduğu gibi!..

Hem!.. Sizin anlamamış olmanız da çok önemli değil. Bizler onu o kadar iyi anladık ki ta 1997'den beri MHP'nin başında tutuyoruz. İşin sırrı ebcedde!.. Size de tavsiye ederim.

Muhterem Emin Çölaşan Beyefendi!.. Hâlâ kafanızda bir soru kaldıysa kahve içmeye beklerim. Köşeye sığdıramadıklarımı yüzünüze anlatırım. Ama gelmeden önce şunu kesin ve net olarak bilmenizi isterim;

Doktor Devlet Bahçeli'yi size yedirtmeyiz!..