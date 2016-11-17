Ülkücü yazar: Türk tarihinde başkanlık sistemi yoktur, Vezir Tonyukuk'u hatırlayın!

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye'nin tarihi geleneğinde ise devlet başkanının altında bugünkü başbakanın karşılığı olarak her zaman başvezir bulunmuştur. Türk tarihinde başkanlık sistemi yoktur" görüşünü savundu. "Orhun kitabelerindeki Vezir Tonyukuk'u hatırlasak yeter" diyen Bulut, "Vezir Tonyukuk damadı olan Bilge Kağan'ın Türk milletini surlarla çevrili şehirlere yerleştirmek ve Budist tapınakları açmak gibi fikirlerini reddetmişti" ifadesini kullandı.

Arslan Bulut'un "Vezir Tonyukuk başkan mıydı?" başlığıyla yayımlanan (17 Kasım 2016) yazısı şöyle:

MHP'de Meral Akşener'den sonra başkanlık sistemine karşı açıklamalar yapan Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi, Türkiye'nin rejim değişikliğine sürüklenmesine direnç geliştirme kapasitesi bulunanların tasfiye edildiğinin göstergesidir.

Karar çoktan verilmiş! MHP'de delegeler Yargıtay onaylı bir kurultay da yapsa, tüzüğü de değiştirse, kimsenin umurunda değil. Bir ülkede hukuk, adaletin tesisi için değil, bir kişinin siyasi hevesi gibi görünen, gerçekte bir ABD dayatması olan başkanlık sistemini hayata geçirmek için alet olarak kullanılırsa, hür iradesi ile görüşünü açıklayan milletvekillerinin etkisiz kılınmaya çalışılması, aslında bu kişilerden ne kadar korktuklarının da belirtisidir.

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Ne yapmış Ümit Özdağ?

Zaten kendisi de "Son süreçte ne değişmiştir ki Türkiye'yi bölecek bir proje, birden Türkiye'nin bölünmesini engelleyecek bir proje haline gelmiştir?" diyerek Bahçeli'nin son 14 yıldır savunduğu fikirlerle aynı noktada durduklarını belirtti.

Öyle ama Bahçeli, kendi çizgisinde durmuyor ki!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, durumu şöyle açıklamaya çalıştı:

"Bugünkü halinizle sizin nereniz muhalefet? Saraya yedeklenmiş, AKP'nin koluna girmiş, AKP'yi düştüğü yerden kaldırmaya çalışan bir Devlet Bahçeli..."

Tabii Devlet Bahçeli'yi savunanlar da yok değil! Akit gazetesinde "Bundan böyle sana dil uzatan bizden korksun" diye yazan biri bile var!

Özel ise "MHP tabanının değil, başkan ve birkaç yöneticisinin atladığı saltanat kayığına CHP olarak binmeyiz. Kula kulluk edene yazıklar olsun" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Özgür Özel'i "kendi partisindeki çelişkileri örtbas etmeye çalışmak" ve "muhalefete muhalefet etmek"le suçladı!

Öyleyse Bahçeli'nin yaptığı nedir? Türkiye'yi artık yönetemez duruma düşmüş, tıkanmış bir iktidarın önünü açmak ve ömrünü uzatmak değil mi?

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Bakınız Tayyip Erdoğan açıkça "Şu anda dünyada Amerika'ya bakıyorsunuz başkanlık sistemi, Rusya'ya bakıyorsunuz başkanlık sistemi; bunlar dünyadaki iki önemli örnek. Şimdi bu iki önemli örneğin çalışma sistemleri farklı. Çalışma sistemlerinin farklı olduğunu bir kenara koyalım, diyorum ki biz geleneklerimizden de esinlenerek Türkiye'ye yakışan Türk tipi bir başkanlık sistemini devreye sokalım" diyor.

ABD, kimin başkan adayı olacağına karar veren CFR, Federal Reserv gibi kuruluşların yönettiği, mayfa sistemi üzerine kurulmuş bir devlettir. Rusya'da ise rejim değişmesine rağmen totaliter devlet devam etmektedir. Hatta bir istihbarat devleti de diyebilirsiniz!

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Türkiye'nin tarihi geleneğinde ise devlet başkanının altında bugünkü başbakanın karşılığı olarak her zaman başvezir bulunmuştur. Türk tarihinde başkanlık sistemi yoktur. Orhun kitabelerindeki Vezir Tonyukuk'u hatırlasak yeter! Vezir Tonyukuk damadı olan Bilge Kağan'ın Türk milletini surlarla çevrili şehirlere yerleştirmek ve Budist tapınakları açmak gibi fikirlerini reddetmişti.

Tonyukuk 1300 yıl öncesinden diyor ki "Tanrı yarlığadığı için Türk milleti içinde silahlı düşmanı gezdirmedim. Damgalı atı koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı ona uyarak ben kendim çalışmasaydım, il de millet de yok olacaktı. Çalıştığı, çalıştığım için il, il oldu, millet de millet oldu."

Bizimkiler ise milleti millet olmaktan çıkarmaya çalışıyor!

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Başkanlık sistemi, Türkiye'yi Hıristiyan eyaletlerden oluşan "Türkiye Birleşik Devletleri" haline getirmek1896 tarihinde gizli bir karar alan ABD Kongresi'nin 120 yıllık projesidir. Şimdi bu projeyi bozan Atatürk'ten intikam almak için 15 Temmuz ile elini güçlendirdikleri bir kadro üzerinden rejimi değiştirmeye çalışıyorlar! Asıl mesele budur!