Ülkücü yazar: Her kesimin ümidi Meral Bacı; hükümet destekli Bahçeli ve yandaşları oluşumu yıkamaz!

Yeniçağ gazetesi yazarı Burhan Ayeri, MHP'nin Meral Akşenir'i ihraç kararına ilişkin "Devlet Bahçeli'nin muhalifleri ihraç kararı, parti tabanının önemli bölümünü Meral Bacı'ya kenetlemiş durumda. Yelkenler tam anlamıyla şişmiş vaziyette. Hükümet destekli Bahçeli ve yandaşlarının engellemelerinin yeni oluşumu yıkması mümkün değil." dedi. Ayyeri eğer olası bir seçim yapılırsa Meral Akşener'in 'patlama' yapacağını belirterek "Sandık ortaya konduğu gün "Meral Bacı patlaması" yaşanacak. Yeter ki engelleri devirecek yol bulunsun. Bundan şüphesi olanlar bu yazımı kesip saklayabilir. Aksi çıkarsa, kalemimi bir daha kullanmamak üzere kırarım." ifadesini kullandı.

Burhan Ayeri'nin Yeniçağ'daki yazısı şöyle:

Şimdi de, anket saçmalığı yapılıyor. Sanki Şehir Hatları'nın yeni gemisine isim seçiliyor. Ya da Veliefendi Hipodromu'nda Cumhurbaşkanlığı Koşusu var da kupon yazılıyor. Çalışma arkadaşım Esat Atalay bastı fırçayı; "Ne zaman ele alacaksın?". Bir de uyarıda bulundu "anket yarın sona eriyor".(10 Aralık.)

Avrasya Tüneli'nin ismini halk belirleyecek! En çok oyu alan ad, konacak. Kesin sonucu bakanlık açıklayacak. Engin Balim'in dediği gibi "bak şu kurnazlığa". Kimi iyi niyetli arkadaşlar uyarıda bulunmakta; "Atatürk yaz da yolla". Çarıklı erkânıharbin hazırladığı tezgâha hepimizi ortak edecekler. Üç kağıt olmayacağını kim garanti ediyor:

* Atatürk'ün ismini yarıştırmak kimin haddine?

* Ata kimle yarışacak? Mesela büyük Fatih'le mi? Ya da dinimizde sevilen bir isimle mi? Sonuçta öbürleri de bizim Atamız. Amacın toplumu isimler üzerinden kutuplaştırmak olduğu ortada.

* Diyelim ki Abdülhamit daha çok yazıldı. Atatürk 2. oldu. Kabul mü edeceğiz? Örneğin Abdülhamit'in Atatürk'ü geçmesine izin mi vereceğiz. Bu büyük ayıptır.

* Hile, manipülasyon olmayacağının garantisini kim verebilir?

Sanki Time Dergisi "Yüzyılın Adamı"nı seçiyor. Bizim iyi niyetliler "Atatürk yaz yolla" diye, Ak Parti'nin başında bulunduğu bakanlığın anketine güveniyor. Üstelik yakınlarına gaz veriyorlar. Bana bu konuda seçim şansı verirlerse ismim belli; "Avrasya Tüneli". Proje safhasından başlayarak bunu kullanmıyor muyuz? Bu anket de neyin nesi?

***

Trakya Meral Bacı'yı bekliyor

Meral Akşener'in Bursa izlenimlerinden sonra, Trakya'nın durumunu merak ettim. 15 Temmuz önceki gözlemlerimin, ne hale geldiğini birebir yaşamak istedim. Bu konuda bana yardımcı olan isim Şaban Kurt idi.

Büyükçekmece-Kıraç "Trakyalılar ve Rumeliler Dayanışma Derneği" İkinci Başkanı. Kurt adeta "dayanışma loncası" kurmuş vaziyette. Müthiş çevresi var. Onun sayesinde görüşlerine başvurduğum herkeste aynı kanaat var.

Devlet Bahçeli'nin muhalifleri ihraç kararı, parti tabanının önemli bölümünü Meral Bacı'ya kenetlemiş durumda. Yelkenler tam anlamıyla şişmiş vaziyette. Hükümet destekli Bahçeli ve yandaşlarının engellemelerinin yeni oluşumu yıkması mümkün değil. İktidarın ekonomik başarısızlıkları da iyice ortaya çıkınca sadece Ülkücü taban değil her kesimden vatandaş ümidini bir kişide toplamış. O isim Meral Akşener. Araştırma şirketlerine tavsiyem, Trakya'da anket düzenlemeleri. En yanlı kuruluş dahi benim elde ettiğim sonuca ulaşacaktır.

Sandık ortaya konduğu gün "Meral Bacı patlaması" yaşanacak. Yeter ki engelleri devirecek yol bulunsun. Bundan şüphesi olanlar bu yazımı kesip saklayabilir. Aksi çıkarsa, kalemimi bir daha kullanmamak üzere kırarım.

***

Lise sonda çocuğu olanlara sorun

Bilhassa orta-lise öğretim kuşağında yaşanan problemler bitmek bilmiyor. Bu konudaki şikâyetleri N. Öztürk mesajıyla ele almak istiyorum:

"Aynı siyasi görüşün bilmem kaçıncı Millî Eğitim Bakanı geldi, değişen bir şey yok. Çubukçu'nun yaptıklarını Çelik, Çelik'in kararlarını Dinçer, Dinçer'in yeniliklerini Avcı beğenmedi. Yaz-boz, deneme-yanılma derken bugünlere gelindi. Dershaneler kapatıldı. Kapatıldı ama sadece tabelalar değişti. Dershane gitti "etüt merkezi" geldi. İyi veya kötü demiyorum ama fiilî durum bu. Hâl böyleyken bazı yalakalar gözümüzün içine baka baka "dershaneler kapatıldı da çok iyi poldu" diyor. Serbest Bölge'de eski TRT'ci Nasuhi Güngör bile aynı sözü tekrarladı. Naçizane önerim şu; lise son sınıfta oğlu kızı olanlara sorun -Güngör ve çevresi dahil- üniversite sınavına hazırlık için etüt merkezine çocuğunu göndermeyen var mı?"