Ülkücü Kürtler: “AKP milliyetçileştikçe, tek bir Kürt’ün dahi oy vermeyeceğini düşünenler yanılacaktır”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Agah Hazır, Siyaset Bilimi Uzmanı Fatih Bora Ekim’le ailesinin hikayesini, “ülkücü Kürtleri”, kimlikler arasındaki geçişi ve nedenleri konuştu.

“Ailemizde, babamlarda yani 1950 – 1960 arası doğumlu kardeşler arasında ülkücü bir jenerasyon var" diyen Ekim, amcasının ılımlaşarak muhafazakar bir milletçiliğe yöneldiğini, babasının ise üniversite okuması ve insanlarla tanışmasıyla düşüncelerinin değiştiğini ve ülkücülükten vazgeçtiğini söyledi.

“İnsanlar günlük hayata hegemon iktidara nereden eklemlenebilirse, kendini güvende hissedecek mekanizma neredeyse oradan bağlanmayı denerler. İnsanlar güvenliğe, çoluk çocuklarının geleceklerine bakarlar. Temel haklarına bakarlar. Evine ekmek götürmeye. Çalışan insanın çok büyük ideolojik dertleri olduğunu ben hiç düşünmedim" diye konuşan Ekim, “Taşrada ve taşralılarda yaygın olan bu muhafazakâr milliyetçilik, özünde, Anadolu yerlisinin vatandaş olma çabasının ideolojisidir. Devletin gadrinden korunma ve devlete eklemlenme aracıdır" dedi.

"İster bir Gürcü’nün ister bir Kürt’ün çocuğu olun, başbakan hatta cumhurbaşkanı olma umududur" ifadelerini kullanan Ekim, "O yüzden AKP milliyetçileştikçe, tek bir Kürt’ün dahi oy vermeyeceğini düşünenler yanılmıştır, yanılacaktır" dedi.

Dr. Agah Hazır ve Siyaset Bilimi Uzmanı Fatih Bora Ekim'in Kısa Dalga Podcast'teki "Ülkücü Kürtler" yayınını dinlemek için tıklayın