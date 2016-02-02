Ülkücü gazete Ortadoğu'dan Sözcü başyazarına tepki: Bu edepsiz kaleme sessiz kalma ülkücü!

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi, Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ev hayatına ilişkin ortaya attığı iddialara ağır ifadelerle tepki gösterdi.

Gazetenin bugünkü nüshasında (2 Şubat 2016) sürmanşetten "Bu edepsiz kalemin iftiralarına sessiz kalma Ülkücü" başlığıyla yayımlanan Yıldıray Çiçek imzalı yazıda, "Ona alçaklığın, ahlaksızlığın bile bir sınırının olduğu hatırlatılmalıdır" ifadesi yer aldı. "MHP'ye operasyon yapmak isteyenlerin hareketlendiği şu günlerde, MHP düşmanlarının kendi kulağına üflediği iftiraları köşesine taşıyan Rahmi Turan'a her Ülkücü demokratik tepkisini göstermelidir" denen yazıda Turan, şu sözlerle tarif edildi:

"Kendisi Türk basınının gelmiş geçmiş en hafif, en uçuk, en yalancı, en çıplak barındıran gazetesi olan Tan gazetesinin kurucusu ve yöneticisi."

Rahmi Turan ne demişti?



Sözcü yazarı Rahmi Turan, dün (1 Şubat 2015) "Devlet Bahçeli'nin bilinmeyen yönleri!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında anjiyo nedeniyle şu an dinlenmede olan MHP lideri Bahçeli'nin normalde çok televizyon izlediğini ve genelde bütün gün evlilik programı takip ettiğini ileri sürmüştü.

