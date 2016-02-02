T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ülkücü gazete Ortadoğu'dan Sözcü başyazarına tepki: Bu edepsiz kaleme sessiz kalma ülkücü!

Rahmi Turan, Bahçeli'nin evlilik programlarını takip ettiğini öne sürmüştü

02 Şubat 2016 13:30

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi, Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ev hayatına ilişkin ortaya attığı iddialara ağır ifadelerle tepki gösterdi. 

Gazetenin bugünkü nüshasında (2 Şubat 2016) sürmanşetten "Bu edepsiz kalemin iftiralarına sessiz kalma Ülkücü" başlığıyla yayımlanan Yıldıray Çiçek imzalı yazıda, "Ona alçaklığın, ahlaksızlığın bile bir sınırının olduğu hatırlatılmalıdır" ifadesi yer aldı. "MHP'ye operasyon yapmak isteyenlerin hareketlendiği şu günlerde, MHP düşmanlarının kendi kulağına üflediği iftiraları köşesine taşıyan Rahmi Turan'a her Ülkücü demokratik tepkisini göstermelidir" denen yazıda Turan, şu sözlerle tarif edildi:

"Kendisi Türk basınının gelmiş geçmiş en hafif, en uçuk, en yalancı, en çıplak barındıran gazetesi olan Tan gazetesinin kurucusu ve yöneticisi."

 

Rahmi Turan ne demişti? 


Sözcü yazarı Rahmi Turan, dün (1 Şubat 2015) "Devlet Bahçeli'nin bilinmeyen yönleri!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında anjiyo nedeniyle şu an dinlenmede olan MHP lideri Bahçeli'nin normalde çok televizyon izlediğini ve genelde bütün gün evlilik programı takip ettiğini ileri sürmüştü.
 

ETİKETLER

ortadoğumhpgazetetepkieleştiriülkücülersessiz kalmaalçaklıkiftiraedepsiz kalemsözcü başyazarırahmi turan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24