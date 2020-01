Ülkücü Arap Muzaffer yaşamını yitirdi

MHP’nin kurucu üyelerinden, İzmir’in nam-ı diğer ‘Muzaffer Abi’si Muzaffer Kayıhan hayatını kaybetti.

Alparslan Türkeş’in hayattayken en yakın arkadaşlarından olan Kayıhan, Libya kökenli olması nedeniyle, siyahi teniyle ‘Arap Muzaffer’ olarak da biliniyordu. Muzaffer Kayıhan’ın Türkeş’e “Bize ırkçı diyenlere beni gösterin’ sözleri hafızalara kazınmıştı.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre, Kayıhan’ı yakından tanıyan Doç.Dr.Semih Uşaklıoğlu Hürriyet’e onu şu sözlerle anlattı:

“Muzaffer Kayıhan’ı 1976’da tanıdım. O zamanlar lisede öğrenciydim. Kendisi Libya kökenli olduğu için siyahiydi. Ama Türk milliyetçisiydi. Alparslan Türkeş’e, ‘Bize ırkçı diyenlere beni gösterin’ derdi. 1978’de vurulduğunda da öğrenciydim. Türkeş’in sayılı arkadaşlarındandı, çok yakınlardı.Eskiden merkez ilçe başkanlıkları vardı. Bir ilin tüm ilçelerini kapsayan sadece bir tek ilçe başkanı olurdu. O da İzmir’in merkez ilçe başkanıydı. MHP MYK üyeliği yapmıştı. Samimi bir insandı. Son zamanlarda sağlığı yerinde değildi. Türk siyaseti için önemli bir isimdi.”

Kayıhan gazeteci yazar Yaşar Aksoy’a hayatından kesitleri şöyle anlatmıştı:

“Fatma anam Libyalı Arap’tır. Aydın’da doğmuş, ama anası Bingazili’dir, yani atalarım Trablus kökenlidir. Babam Ömer, Çankırı Ilgaz kazasının Kayı köyünden, halis Türk’tür. Oğuzlar’ın Kayı boyundandır. Ben 1928’de Aydın Germencik’e bağlı Hıdırbeyli köyünde doğdum. Kundakta Göztepe’ye getirilmişim. Eşim rahmetli Nuriye Hanım da Libyalı Arap’tır. Atatürk ile Trablus’tan kabilesiyle kaçıp İzmir’e gelen Eşrefpaşa Beştepeler’e yerleşen Hacı Barko Zubi’nin kızıdır. Hacı Barko, Afrika’nın Zubi kabilesindendi ve İzmirli Araplar’ın lideriydi. 90 yaşında öldü.”

"Mücadelemizin her noktasında bulunmuş, kırıklığı olmamış bir insandı"

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural Hürriyet’e duygularını şöyle ifade etti:

“Mücadelemizin her noktasında bulunmuş, kırıklığı olmamış bir insandı. Partimizin yadigarıydı. Nam-ı diğer Arap Muzaffer derdik. Bir ömrü bir davaya hasretmiş bir insandı. Onun verdiği mücadele İzmir’de her safhada partimize büyük katkılar koymuştur. Başbuğumuzla olan yakınlığının yanısıra partimizin her etkinliğinde yanımızda olan bir büyüğümüzdü. Dava adamlığının yanında çok güzel bir insandı. En son hastanede ziyaret etmiştim. Kemalpaşa’ya yerleşmişti. Allah tahmet eylesin. Arap Muzafferimizi kaybettik.”

Bugün (3 Eylül 2017) ikindi namazına müteakip Kemalpaşa’nin Halilbeyli Mahallesi’nde kaldırılacak.