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Ülkü Ocakları'nın 10 eski başkanından ortak açıklama: 'Hayır' diyeceğiz

"Biliyor ve bildiriyoruz ki; şimdi 'hayır' demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz"

07 Mart 2017 01:17

1980 sonrası Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan 10 isim, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ülkü Ocakları eski genel başkanları Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk basın toplantısı düzenledi.

Grup adına konuşan ve birçok ilde neden "Hayır" oyu vereceklerini seçmenlere anlatacaklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, şunları söyledi:

"Türk milleti, egemenliğin bir kişiden alınıp millete verilmesi için ödenen bedelleri unutmamalıdır. Türk milletinin egemenliğine sahip çıkması ve çocuklarına özgür bir gelecek bırakabilmesi için şimdi 'hayır' demesi yetecek, geç kalınması durumunda ise çok daha fazlası yetmeyecektir.

"Karakterinde tarafsızlık olmadığını söyleyenler ve 'Cumhurbaşkanı tek adam olacak' diyenler, milletin tek adamdan büyük olduğunu anlasınlar diye, bizler; 80 sonrası görev yapmış 10 eski ocak genel başkanı olarak, ülkücü tavrımız gereği referandumda 'hayır' diyeceğiz.

"Yürekten bağlı olduğumuz ve onunkinden ayrı bir gelecek düşünmediğimiz milletimizin de 'hayır' demesini istiyoruz. Biliyor ve bildiriyoruz ki; şimdi 'hayır' demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz."

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