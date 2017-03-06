CHP: 15 Temmuz'da bomba yağdıranlar "Hayır" diyenler değil, bilerek devlete ve orduya yerleştirilen hainlerdir

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz gecesi şehit olanlar 'evet'çiydi, evetçi. F-16'larla bomba yağdıranlar bugünün 'hayır'cıları" sözlerine yönelik "15 Temmuz'da bomba yağdıranlar 'Hayır' diyenler değil, bilerek devlete ve orduya yerleştirilen hainlerdir " yorumunu yaptı.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu sonrası konuşan yapan Böke'nin açıklamaları şöyle:

"15 Temmuz'da Meclis'in bu milletin üzerine bomba yağdıranlar, bugün milletin hayrında birleşenler değildir. Bizzat bugün 'Hayır' diyenleri darbecilikle suçlayanlar bilerek isteyerek devlete ve orduya yerleştirdikleri hainlerdir. Bugün 'Hayır' diyenler evladını PKK'ya IŞİD'e şehit veren şehit anneleri. Bugün 'Hayır' diyenler kaldırmaya hazırlandığınız kıdem tazminatlarına sahip çıkan milyonlarca işçi. Her meslekten milyonlarca insan Türkiye demokrasisi için 'Hayır' diyorlar. Bu insanları kendi çıkarlarınız için terörist ilan etmeye hiçbirinizin hakkı yok. Hem 'Hayır' hem 'Evet' diyecek olanlar bu memleketin evladıdır. Türkiye siyasi çıkarları olan bunun uğruna ülkeyi bölmeye kalkanlara rağmen mutlaka birleşecek. Biz bütün Türkiye ayrışmayacağız.

Almanya'nın ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı tutumu oldu. İfade özgürlüğüne sahip olmamanın ne demek olduğunu en iyi bizler biliriz. Bu kısacık referandum sürecine bakalım. Mitinglerimizin yasaklanmasından biz bunu biliyoruz. Hakkımızda açılan sayısız soruşturmadan biz bunu biliyoruz. İktidarın hoşuna gitmeyeni yazdı diye işinden edilen gazetecilerden biz bunu çok iyi biliyoruz.''