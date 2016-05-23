Çorum Ülkü Ocakları afişi: Baba beni ocağa gönder

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından gençleri ocağa çekmek için çağrı afişleri hazırlandı.

Hazırlanan üç farklı afişten birinde 'Baba beni ocağa gönder' yazısı yanında "Ocağa giden genç: Madde bağımlısı olmaz. Harsız olmaz. Arsız olmaz. Vatan haini olmaz. Devlete düşman olmaz. Alparslan, Fatih, Atatürk, Başbuğ olur. Adam olur" ifadeleri yer aldı.

Asılan afişlerle ilgili konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Temsilcisi Erkut Nikbay afişlerin amacını "faaliyetlerimizi onlara anlatmak, olası kötü alışkanlıklardan onları korumak, siyasi amaç gütmeden tüm gençleri ocağımızda toplamak" olarak açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yusuf Çınar’ın haberine göre, diğer afişte ise 'Bu Hilal, Hilal hırsızlık yapmıyor. Uyuşturucu madde kullanmıyor. Canlı bomba olmuyor. Çevresine zarar vermiyor. Kitap okuyor. Spor yapıyor. İmanlı, ahlaklı yetişiyor. Hilal ülkü Ocaklarına gidiyor. Hilal iyi birisi. Hilal gibi olun' ifadeleri yer aldı.

"Adam olur!"

3'üncü afişte de Hilal ismi yerine Kürşad ismi kullanılarak aynı ifadelere yer verildi. Hazırlanan üç farklı afiş ilçedeki bilboardlara asıldı. Afişler vatandaşların da dikkatini çekti.

Asılan afişlerle ilgili konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Temsilcisi Erkut Nikbay, "Bu afişleri ilçemizin pek çok bölgesine asılmıştır. Biz bu afişleri asarken tek şunu düşündük. Gençlerimizin ocağımızı görmelerini sağlamak, yaptığımız faaliyetlerimizi onlara anlatmak, olası kötü alışkanlıklardan onları korumak, siyasi amaç gütmeden tüm gençleri ocağımızda toplamaktır. Onlara en iyi ortamları yaratmaktır" dedi.