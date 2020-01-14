Ülkü Ocakları tarafından ortaokul öğrencilerine dağıtılan kitapta Bahçeli detayı

Muğla’nın Milas ilçesinde “Ata’ya Selam Olsun” projesi kapsamında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilcisi Muzaffer Kafalı tarafından ortaokullarda 7 bin 400 adet ‘Çocuklar için Nutuk’ kitabı dağıtıldı. Kitabın neredeyse her sayfasında Ülkü Ocakları propagandası yapıldı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş imzalı yazıda, “Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye Türk Gençliği adına sonsuz teşekkür ederiz” dendi.



BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Eğitim Sen Muğla Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Okullara siyaset bulaştı. Ülkü Ocakları, Türk Eğitim Sen ve Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa proje düzenliyorlar. Proje; gerek kitabın kapağında bir siyasi partinin gençlik kolları işlevindeki örgütün logolarının kullanılması, gerek önsözdeki yazının içeriği ve gerekse bir siyasi partinin genel başkanına atıfta bulunularak övülmesi; Atatürk’ün Nutuk’unun okunmasının sağlanmasından öte bir siyasi partinin yan kuruluşu olan Ülkü ocaklarının propagandasına dönüşmüştür” diye belirtildi.



Öğretmen ve eğitim çalışanlarında, velilerde ciddi rahatsızlık olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu davranış daha önce gündeme gelen dinci vakıf ve derneklerin okullardaki faaliyetlerini başka bir aşamaya taşımış, başka siyasi faaliyetlerin okullarda yapılmasına davetiye çıkarmaktadır. Okullara bu tür siyasi faaliyetler kesinlikle sokulmamalıdır. Ulu önderin kitabı Nutuk’un öğrencilere ulaştırılmasında pek çok başka alternatif yol ve yöntem değerlendirilebilecekken bu projeyi Ülkü Ocakları’nın okullarda faaliyet ve propaganda yapmasının aracı haline getirmek en hafif ifadeyle iyi niyetli bir girişim değildir” dendi.