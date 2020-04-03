Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, 'akademik çalışmaları nedeniyle' görevini bıraktı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, akademik çalışmaları nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu.

9 Ocak 2019'da göreve başlayan Ateş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevimden akademik çalışmalarım ve üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle Liderimizin müsaadeleriyle ayrıldım” dedi.

Ateş, daha sonraki tweet'inde "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır" diyerek, "Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin ve davamın emrinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş kimdir?

2002-2006 yılları arasında lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nde tamamladı.

2007-2009 yılları arasında yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yaptı.

Ateş, 2010-2018 yılları arasında doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde tamamlayarak doktor unvanını aldı.