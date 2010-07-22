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Yaşam

ÜLKÜ ERAKALIN'IN FİLM AFİŞLERİ BODRUM'DA BODRUM (A.A)

22 Temmuz 2010 15:48

-ÜLKÜ ERAKALIN'IN FİLM AFİŞLERİ BODRUM'DA  BODRUM (A.A) - 22.07.2010 - Yönetmen Ülkü Erakalın, meslek hayatının 60. yılı dolayısıyla Bodrum'da eski sinema afişleri ve fotoğraflardan oluşan sergi açtı. Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Erakalın'ın emek verdiği filmlerin afiş ve fotoğrafları yer alıyor.  Erakalın, sergide yaklaşık 200 afiş ve fotoğrafın yer aldığını belirterek, ''Sanat yaşamım boyunca Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik, Kadir İnanır, Hülya Avşar, Ayhan Işık ve Belgin Doruk gibi Türk sinemasına hizmet etmiş sanatçılarla çalıştım. Bu çalışmalarımda kullanılan eski afiş ve fotoğraflarımı 60 yıldır biriktiriyordum. Bunları izleyicilerle paylaşmak istedim'' dedi. Serginin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Erakalın, çalıştığı tüm sanatçıları sergiye davet etti.  Erakalın, Türk sinemasının sevildiğini, bu sergiyi açtıktan sonra bir kez daha gördüğünü ifade ederek, ''Ancak bir konuda çok üzgünüm. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, önceden söz verdiği halde sergime hiçbir katkıda bulunmadı. Sonra düşündüm ki bu sergiyi onun için değil, Bodrum'a Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen insanlar için açıyorum'' dedi.  Sergi, 31 Temmuza kadar gezilebilecek. 

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