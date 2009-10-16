Ülkü Erakalın'ın 50'nci sanat yılı kutlandı

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi'nde "Ülkü Erakalın ile anılar ve Yeşilçam şarkıları" gecesi düzenlendi.Gecede Ülkü Erakalın, anılarını anlatarak kişisel arşivinden seçtiği fotoğraflar eşliğinde unutulmaz Yeşilçam filmlerinden şarkılar söyledi. Gecede Erakalın'ın kişisel arşivinden gösterdiği Cahide Sonku ve Aliye Rona ile yaptığı son röportajlar, sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.Türk sinemasında 200'ü aşkın film yöneten Erakalın, 4 kuşakla çalıştığını ve kendisinden önceki yönetmenleri örnek aldığını vurgulayarak, "Ama şimdiki yönetmenler bizi örnek almadılar, hatta küçümsediler" dedi.Gecenin sonunda Ülkü Erakalın'a onur plaketi sunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türk sanatına verdiği emek için teşekkür etti.Günay, "Eserleriyle, yaşamıyla sanatın bütün alanlarında bu kadar içtenlikle dolaşmış bir sanatçı, bu 50 yılı bu kadar iyi özetleyebilirdi. Türk sinemasına verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Festivalin açılışında bulunamadığını, TRT'nin turizm kanalı açılışı dolayısıyla kapanışta da bulunamayacağını ifade eden Günay, festivale katılmak için özellikle böyle bir programı seçtiğini dile getirdi.Günay, "Doğru birşey yaptığımı düşünüyorum. Açılış ve kapanışta büyük alkışlar arasında birçok şey kaynayıp gidiyor. Sinemanın asıl serüveni böyle akşamlarda, dost akşamlarında yaşanıyor" dedi.Günay, merhum yönetmenler Yücel Çakmaklı ve Halit Refiğ'i de rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Kültür ve Turizm Bakanı Günay'a onur plaketi sundu. Geceye, Selda Alkor, Engin Çağlar ve Selma Güneri'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar da katıldı. Selda Alkor, bakan Günay'a, "Seneye tamamen aramızdasınız, söz mü?" dedi.