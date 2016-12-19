"Ülkeyi yönetenin görevi vatandaşını yaşatmak, 'İnşallah şehit olursunuz' demek değil"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Allah nasip ederse ben de şehit olurum inşallah sizler de şehit olun" ifadesiyle ilgili olarak "Ülkeyi yönetenlerin görevi vatandaşını yaşatmaktır. Polisin, askerin burnu kanamadan görev yapmasını sağlamaktır. Polise ‘inşallah şehit olursunuz’ demek değildir" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Allah nasip ederse inşallah şehit olmayız" başlığıyla yayımlanan (19 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bir kez daha yazayım..

Canlı bomba yeleğiyle veya bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıların izahı basit..

Şehir savaşını kaybeden..

Kırsalda gücünü yitiren, hareket kabiliyeti kalmayan, militan kaybına uğrayan PKK intikam saldırıları..

(Resmi açıklamaya göre, son bir yılda yedi bin PKK militanı öldürüldü.)

Kendi için maliyeti az olan yönteme başvurdu...

Hedefe yönelik istihbarat.. Kendini patlatacak kişinin canlı bomba yeleğiyle buluşması veya bomba yüklü kamyonun direksiyonuna oturması yetiyor..

Bomba yüklü araç yola çıkmışsa durdurmanın imkânı yok!..

Canlı bomba ne yaparsanız yapın mutlaka kendini patlatır.. Son nefesinde patlatır..

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PKK’nın canlı bomba eylemlerine yönelmesinin bir nedeni bu; yenilginin intikamı..

Bir başka nedeni de; militanlarının moralini yükseltmek.. Hâlâ güçlü olduğunu göstermek.. Örgüte yeni katılımlar sağlamak için şiddet ortamını körüklemek..

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Bunun dışında başka amacı olabilir mi?

Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirmek olabilir.. Türk-Kürt çatışmasına zemin hazırlamak olabilir..

Türklerin öfkesini kabartmak olabilir.. Provokatörlere zemin hazırlamak olabilir..

Tespit doğruysa..

-Ki, Genelkurmay Başkanı da dün benzer bir tespit yaptı.. ‘Arazide komandolarla baş edemeyen alçaklar bu saldırıyı gerçekleştirdi’ dedi

Daha sakin, daha soğukkanlı yaklaşmakta yarar var..

Hamasetin gazına basmak işe yaramıyor.. Hamasetin aşırı dozu topluma zarar veriyor..

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Aşırı dozda hamasete en tipik örnek Çevre Bakanı’nın Dolmabahçe saldırısından sonra söylediği sözlerdi..

Polislere hitap ederken şöyle demişti; ‘Allah nasip ederse inşallah ben de şehit olurum. İnşallah sizler de şehit olun.’

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Polis olmak.. Asker olmak demek şehit olmak demek midir?

Canlı bombalar Anayasa için dersen!.

İktidar temsilcilerinden duymadım.. Ama iktidara yakın duran bazı yazarlar çizerler Dolmabahçe ve Kayseri saldırılarını Anayasa değişikliğiyle bağdaştırmaya çabalıyor..

Rejim değişikliği istemeyen PKK’nın kaos yaratma faaliyeti olarak sunuyorlar..

Anayasa değişikliğinin Meclis’e verildiği günle Dolmabahçe saldırısının aynı güne rastlamasının anlamı buymuş..

PKK başkanlık sistemine karşı olduğu için katliam yaptığını ima ediyorlar..

Daha doğrusu Erdoğan’ı başkan yaptırmamak için..

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Ben bu yaklaşımda yorumun ötesinde niyetler seziyorum..

Daha açık söyleyeyim fikir terörü sayıyorum..

Niye mi?

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PKK’nın anayasa değişmesin diye ortalığı kana buladığı görüşü propaganda makinesine atılırsa.. Anayasa’ya hayır diyenler terörü desteklemiş mi olacak?

Anayasa’ya hayır diyenler PKK’nın yanında saf tutmuş mu sayılacak?

Toplum PKK terörüyle başkanlık arasında tercih yapmaya mı zorlanacak?

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Böyle hava yaratılırsa..

İnsanlar hayır demeye korkar.. İnsanlar fikrini söylemeye çekinir..

Bu sebeple canlı bombalarla Anayasa tartışmalarını bağdaştırmak fikir terörüdür diyorum..

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Allahtan iktidar bu görüşe itibar etmedi..

Allahtan Cumhurbaşkanı ‘Gün Türkiye günüdür’ diyerek PKK terörü üzerinden yeni bir kutuplaştırmanın önünü kesti..

İnşallah niye şehit olalım..

Tam tersi..

Allah nasip eder de inşallah uzun yıllar yaşarız bu ülkeye hizmet ederiz..

Allah nasip eder de inşallah bundan sonra tek bir şehit bile vermeyiz..

Allah nasip eder de inşallah uzun yıllar bu topraklardan şehit cenazesi bile kalkmaz..

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Ülkeyi yönetenlerin görevi vatandaşını yaşatmaktır..

Polisin, askerin burnu kanamadan görev yapmasını sağlamaktır..

Polise ‘inşallah şehit olursunuz’ demek değildir..

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Sorum şu.. Herkesin belli bir yaşa gelince şehit olduğu ülke nasıl bir ülke olur?