"Ülkeyi kim yönetsin?" sorusunu "Öyle biri yok" diye yanıtlayanların oranı yüzde 29.7

Türkiye'nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA tarafından hazırlanan "Gündem ve Seçmen Eğilimleri Araştırmaları"nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Toplam 2 bin 646 kişiyle yürütülen araştırmada katılımcılara "Ülkeyi kim yönetsin?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 32'si soruya "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan" yanıtını verdi. Erdoğan'a en yakın oran ise, yüzde 29.7 ile "Öyle biri yok" cevabının oldu.

TIKLAYIN I KONDA'nın anketinden: En fakirler Demirtaş ve Erdoğan'a en zenginler Akşener'e oy veriyor

28 il merkezi dâhil 101 ilçede, 9-10 Eylül 2017'de yapılan ankette “Türkiye’nin en acil, en önemli sorunlarını hangi parti çözer?” sorusuna seçmenlerin yüzde 34,3’ü AKP cevabı verdi; "CHP’nin sorunları çözeceğinden umudu olanların" oranı %9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 25'inin, "Hiçbiri, yeni parti lazım" yanıtını vermesi dikkati çekti.

Siyasi tablonun rol dağılımında kayda değer bir değişiklik görülmediği, AKP açık ara önde devam ederken, CHP'nin kendi ortalama çizgisini koruduğu, MHP ve HDP'nin ise tam baraj seviyesindeki pozisyonlarının sürdürdüğü belirtildi. Ankette ayrıca, HDP ve MHP için bir uyarıda bulunularak "İkisinin birden veya birisinin baraj altında kalma ihtimalinin milletvekili dağılımını ve siyasi tabloyu radikal biçimde değiştireceği gerçeği hatırda tutulmalıdır" dendi.

"Erdoğan geriliyor"

"Gündem ve Seçmen Eğilimleri Araştırmaları" anketinin sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"-Pozisyonunu koruyor görünse de AKP tercihinde, Erdoğan tercihinde ve özellikle AKP seçmeni arasında bile Erdoğan tercihinde gerileme gözlenmektedir.

-Doğrudan tercih edilen oranlara bakıldığında AKP’nin Eylül itibariyle geldiği nokta 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri seviyesindedir. Benzer bir gerileme CHP ve Kılıçdaroğlu tercihlerinde de gözlenmektedir.

-Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenlerin artışı toplam seçmenin üçte biri seviyesine ulaşmıştır ki, bu oran 7. yılını tamamlamak üzere olan Barometre serisi içindeki 78 araştırma arasında en yüksek orandır.

"Siyasete güven zayıflıyor"

Kararsız olduğunu ve oy kullanmayacağını söyleyenlerin bu denli yüksek oluşu nedeniyle kararsızların dağıtılmasıyla varılan ve hemen hemen 1 Kasım seçimleriyle birebir aynı olan oranlardan hareket etmek yanıltıcı olabilir. Bu nedenle doğrudan tercih oranlarını dikkate alarak analiz ve yorum yapmak daha doğru olacaktır.

-Siyasal kutuplaşma kültürel ve toplumsal katmanda da güçlenmekte ve tüm değişim ve eğilimlere karşın siyasal tablo değişmemektedir.

-Seçmenin siyasi aktörlere ve giderek siyasete olan güveni ve beklentisi zayıflamaktadır.