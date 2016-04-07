Ülkeye ait özel ilk telefon numarasını alan İsveç, en çok Türkiye'den arandı

İsveç, ülkedeki sansürün kaldırmasının 250. yıldönümü nedeniyle ülkeye ait bir telefon numarası aldı. +46 771 793 336 numaraları telefon arandığında karşıda İsveç'ten 'telefon elçisi' olmayı kabul eden herhangi bir gönüllü çıkıyor. Numara şimdiye kadar en çok Türkiye'den arandı.

Al Jazeera Türk'de yer alan habere göre, 6 Nisan saat 15:00 itibariyle, aramaların yüzde 80'i Türkiye'den yapılırken, Türkiye'yi yüzde 14 ile İngiltere, yüzde 4 ile ABD izledi. Telefonun arkasındaki kişiyle sadece İsveç üzerine değil her konuda konuşmanın mümkün olduğu belirtildi.