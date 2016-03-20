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Dünya

İsveç internet medyasına siber saldırı

Expressen ve Aftonbladet gazeteleri başta olmak üzere bir çok haber portalına siber saldırı gerçekleştirildi

20 Mart 2016 14:19

Siber saldırı sonucu İsveç'in en büyük gazeteleri Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan ve Helsingborgs Dagblad'ın internet sayfalarına uzun süre erişim gerçekleştirilemedi. Rusya üzerinden ya da virüs bulaşmış Rus bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceği düşünülüyor. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ersin Arslan'ın haberine göre, olaydan İsveç İstihbarat Örgütü'nün haberdar olduğu, İsveç polisinin saldırı ile ilgili suç soruşturması başlattığı öğrenildi.

İnternet trafiğinin İsveç ayağından sorumlu olan Netnod kayıtlarında dün akşam saat 20.00'den sonra Rus internet operatörleri üzerinden İsveç'e yönelik internet trafiğinde önemli artış gözlendiği belirtildi. 

Bunun siber saldırının Rusya merkezli olduğunu göstermediği, ancak saldırının ardında olan kişi veye kişilerin saldırıyı Rusya üzerinden ya da virüs bulaşmış Rus bilgisayarlar üzerinden de gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi. 

Expressen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Thomas Mattsson saldırı ile ilgili "İsveç haber portallarının saldırıya uğraması tabii ki çok ciddi bir olay. Ancak birilerinin haber akışını durdurmaya çalışması daha da vahim" dedi.

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