Ülkeye kaçak sokulan kedi ve köpekler için ihale açıldı, alıcı çıkmadı!

Edirne’de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenirken yakalanan 15 kedi ve 6 köpek için yapılan ikinci ihalede de alıcı çıkmadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Can Zeray'ın haberine göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan’dan Türkiye’ye, Kapıkule Sınır ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kaçak olarak sokulmak istenen 15 kedi ile 6 köpek yakaladı.

Hayvanlar ihale ile satışı öncesinde yediemin olarak Edirne Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşen Özkan'a teslim edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) hayvanlara 22 bin fiyat biçerek satışı sunduğu ilk ihalede alıcı çıkmadı. Bugün 16 bin 567 liraya yapılan ikinci açık artırma usülü ihaleye de katılan olmayınca, hayvanlar elde kaldı. Yetkililer, elde kalan hayvanlar için önümüzdeki günlerde yeniden ihale yapılacağını belirtti.