T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ülkeye kaçak sokulan kedi ve köpekler için ihale açıldı, alıcı çıkmadı!

Türkiye'ye, kaçak olarak sokulmak istenen 15 kedi ile 6 köpek yakalamıştı

17 Kasım 2016 14:24

Edirne’de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenirken yakalanan 15 kedi ve 6 köpek için yapılan ikinci ihalede de alıcı çıkmadı. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Can Zeray'ın haberine göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan’dan Türkiye’ye, Kapıkule Sınır ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kaçak olarak sokulmak istenen 15 kedi ile 6 köpek yakaladı.

Hayvanlar ihale ile satışı öncesinde yediemin olarak Edirne Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşen Özkan'a teslim edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) hayvanlara 22 bin fiyat biçerek satışı sunduğu ilk ihalede alıcı çıkmadı. Bugün 16 bin 567 liraya yapılan ikinci açık artırma usülü ihaleye de katılan olmayınca, hayvanlar elde kaldı. Yetkililer, elde kalan hayvanlar için önümüzdeki günlerde yeniden ihale yapılacağını belirtti.

 

ETİKETLER

EdirneKapıkuleHamzabeyli Sınır Kapısıkaçakkediköpek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24