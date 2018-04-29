T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ülkesinin Suriye'deki paralı askerlerini yazan Rus gazetecinin gizemli ölümü

Suriye'de ölen paralı Rus askerleriyle ilgili haberler yapan gazeteci Maxim Borodin, evinden aşağı düşüp ağır yaralandı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ölümün şüpheli olmadığını söylüyor ama bir arkadaşının tanıklığı olayla ilgili kuşku y

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'deki savaşta ölen Rus paralı askerleri ile ilgili haberler yapan gazeteci Maxim Borodin, Yekaterinburg kentinde 5.i kattaki evinden düşerek öldü.

Yaşadığı apartmanın önünde ağır yaralı olarak bulunan Borodin, komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer bir intihar notu bulunmadığını ama gazetecinin öldürülmüş olmasının pek muhtemel olmadığını, soruşturma açılmasının gerekmeyeceğini söylüyor.

Bir arkadaşı ise Borodin ile bir gün önce telefonla konuştuklarını, kendisine evinin güvenlik mensuplarınca çevrildiğini söylediğini aktardı.

Vyacheslav Bashkov adlı bu kişi Borodin'i "ilkeli, dürüst bir gazeteci" diye tanımladı ve arkadaşının kendisini 11 Nisan Çarşamba sabahı saat 05:00 sularında aradığını ve "Balkonda silahlı biri, merdivenlerde de kamuflaj maskeli birileri var" dediğini aktardı.

Bashkov, Borodin'in bir avukat bulmaya çalıştığını, fakat kendisini aynı gün ilerleyen saatlerde arayarak, yanıldığını, çevredeki güvenlik mensuplarının bir tatbikat yaptıklarını söylediğini de anlattı.

Bir gün sonra 12 Nisan Perşembe günü, Maxim Borodin yaşadığı binanın önünde ağır yaralı bulundu. Yetkililer dairenin kapısının içerden kilitli olduğunu dolayısıyla Borodin düştüğü sırada evde kimsenin olamayacağını söylüyorlar.

Borodin'in çalıştığı Noviy Den'in (Yeni Gün) haber ajansının genel yayın yönetmeni, bunun bir kaza olduğuna inanmadığını, ayrıca Borodin'in intihar etmek için de hiç bir sebebi olmadığını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir Twitter hesabından Borodin'in ölümünün ciddi kaygı yarattığını söyleyerek derhal soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Rusya'da uluslararası örgütlerin verdiği rakamlara göre 1992 yılından bu yana 58 gazeteci öldürüldü.

Freedom House örgütünün basın özgürlüğü sıralamasında Rusya 100 ülke arasında 83. sırada.

Gazeteci son haftalarda "Wagner Grubu" diye anılan ve Suriye'de 7 Şubat günü ABD güçleriyle girişilen bir çatışmada öldükleri öylenen Rus paralı askerleriyle ilgili haberler yapıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı adayı olarak açıklanan Mike Pombeo, Deyrizor bölgesindeki çatışmada 200 civarında Rus paralı askerinin öldüğünü söylemişti.

Rus paralı askerlerinin Suriye hükümetinden yana güçler tarafından ABD'nin müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'nin bulunduğu bir üsse saldırdıkları söyleniyordu.

Ruslar bu olayda onlarca Rus'un öldüğünü haftalar sonra kabul ettiler ancak bunların "asker" veya düzenli bir güç olmadığını özellikle vurguladılar.

Geçen ay Borodin ölenlerden üçünün başkenti Yekaterinburg olan, Urallardaki Sverdlovsk bölgesinden geldiğini yazmıştı. Bunlardan ikisinin bu bölgedeki Asbest'den ve birinin de Kedrovoye olduğunu belirlemişti.

Borodin geçmişte ayrıca siyasi skandallarla ilgili de araştırmalar yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeRusMaxim BorodinPolisMaxim Borodin YekaterinburgBorodinVyacheslav BashkovNisanBashkov BorodinBirNisan PerşembeYetkililerNoviy DenGün)Avrupa GüvenlikTeşkilatıMedyaTemsilcisi Harlem Desir TwitterHouseRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24