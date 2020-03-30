Ülkesinin en iyi sporcusuydu; cezaevinde yattı, sokaklarda yaşadı, şimdi de porno sektörüne girdi

Bir zamanlar jimnastik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden biri olan Hollandalı Verona van de Leur’un hayatı, film senaryolarını aratmıyor. 2002 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonlarında elde ettiği başarılarla Hollanda’da ‘Yılın Sporcusu’ seçilen Verona van de Leur, sporu bıraktıktan sonra yaşadıklarıyla ‘Bu kadarı da olmaz artık’ dedirtiyor.

Henüz 17 yaşındayken Hollanda’nın en başarılı sporcusu olmayı başaran Verona van de Leur, 23 yaşında federasyon ile yaşadığı çatışma ve ailevi sıkıntılar nedeniyle jimnastiği bırakma kararı aldı.



Herkes ailevi sıkıntının hastalık olduğunu düşünürken, gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı. Hayatını yazdığı ‘Simply Verona’ isimli kitapta olayı anlatan 35 yaşındaki Verona van de Leur, herkesi şaşkına çevirdi.

"Finansal kontrolü ailem yapıyordu, babamın Vegas'a gittiğini gördüm"

Sözcü'nün haberine göre; Verona van de Leur’un yazdıklarına göre ailesi, sporculuğu döneminde kazandığı paranın büyük kısmını harcadı. Verona van de Leur, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Sporcuyken her şey güzeldi. Kontratlar imzalanıyor, çevrenizden büyük ilgi görüyor ve çok seviliyordunuz. Ben de kazandığım paraların sporu bıraktıktan sonra sıkıntı çekmemek için kullanmayı planlıyordum. Ancak bu pek mümkün olmadı.

Spora küçük yaşta başladığım için finansal kontrolü ailem yapıyordu. Doğal olarak onlarda banka kartım mevcuttu. Onlar sizin anne ve babanız… Ben de hiç sorgulamadım bu durumu… Ancak sporu bıraktıktan sonra işler karıştı.

Paramın beklediğimden çok az olduğunu fark ettim. Babama sorduğumda ise net cevaplar alamıyordum. Sonra bankaya başvurdum ve gördüğüm şey beni yıktı. Hesabımdan birçok para harcanmıştı. Hatta babamın hesabımdan çektiği 6 bin Euro ile Vegas’a gittiğini gördüm. Şok olmuştum.

Parayı harcadıklarını kabul etmediler. Büyük bir ruhsal çöküntü yaşadım. Onlar için bir evlattan çok banka hesabı olduğumu anladım. Kendimi kullanılmış hissettim."

Ailesine dava açtı

Bunun üzerine Verona van de Leur, ailesini dava etmeye karar verir. Uzun süren mahkeme sonucunda hakim, babanın Verona van de Leur’a taksitle 90 bin Euro para ödemesine karar verir.



Ancak mahkeme süresince Verona van de Leur, pek de güzel bir hayat sürmez.

Çok az parası kalan Verona van de Leur, sevgilisi ile birlikte arabada yaşamaya başlar. önceleri bir iki gece olarak başlayan bu durum, dava süresi boyunca yaklaşık iki yıl sürer. Arabada geçirdiği yaşam ile ilgili Verona van de Leur “Çok zordu. Özellikle kış aylarında… Ertesi sabah uyanıp uyanmayacağımızı bilmiyorduk” ifadelerini kullanıyor.

Hırsızlık yaptı

Paraları olmadığı için hırsızlık yaptıklarını da anlatan Verona van de Leur "Süpermarketlerde atılan şeyleri yiyorduk. Eğer bulamazsak çalıyorduk. Bununla gurur duymuyorum ama işim ve param yoktu. Açlıktan ölmemek için bunu yapmaya mecburduk. Bundan yıllar önce hayatımın bu noktaya geleceğine inanmazdım” diyor.

Şantaj suçundan hapis yattı

Sevgilisi ile birlikte arabaya yaşamaya devam eden Verona van de Leur’un inanılmaz hayatı, bir de hapishane dönemi içeriyor. Bir çifti ilişki yaşarken fotoğraflayan Verona van de Leur, olayı şu kelimelerle anlatıyor:

“Ben sadece fotoğraf çekiyordum ve olay da önümde yaşandı. Tamamen tesadüf… Sonra kadın yanıma gelerek ‘Bana şantaj yapmayacaksın değil mi?’ diye sordu. Ben de yapacağımı ve 1000 Euro istediğimi söyledim. Paraya çok ihtiyacım vardı ancak hiçbir şey almadım. Daha sonra kadın polisle geldi ve benden şikayetçi oldu.

Polis beni tutuklayarak hapishaneye götürdü. Parayı almadığımı söylememe rağmen 72 gün hapis cezasına çarptırıldım. Yaptığım çok yanlıştı biliyorum ve bir daha da kendimi böyle bir durumun içine sokmadım.”

Porno sektörüne girdi

Hapisten çıktıktan sonra Verona van de Leur’un sekiz yıldır devam ettirdiği erotik serüveni başlar. Jimnastikten kazandığından daha fazla kazanç olduğu fark etmesi ile birlikte Verona van de Leur ve sevgilisi, porno sektörüne girdi.

Porno sektörünün kendisi için tercih değil, büyük bir fırsat olduğunu belirten Verona van de Leur, şunları yazdı: "Çocukluğumda tabii ki hayalim bu değildi ama aldırış etmiyorum. Benim için çok büyük bir adım oldu. Yapmadan önce kimsenin onayını almak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Ben buyum ve insanlar beni olduğum kişi ve tercihlerimle sevmeli.

İlk olarak webcam’de başladım. Bir ya da iki ay sonra sevgilim ile birlikte kendi işimizi kurduk. O benim hem fotoğrafçım hem de rol arkadaşım. Diğer türlü bu işi yapamazdım zaten…

Sevgilim ile birlikte çok şey paylaştık. Arabada yaşadık, aç kaldık, birçok zorluğa göğüs gerdik. Şimdiki hayatımdan çok memnunum… Geriye baktığımda sekiz güzel yıl görüyorum."