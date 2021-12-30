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Dünya

Ülkesini terk eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği günü anlattı

"Bindiğim uçak havalandığı anda Afganistan’dan ayrıldığımızı anladım”

30 Aralık 2021 13:21

T24 Dış Haberler

Ülkesini terk eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kararını savunarak, başkent Kabil’in yerle bir edilmesini önlemek için ülkeden ayrıldığını söyledi.

BBC Radio 4’e konuk olan eski Afganistan Cumhurbaşkanı, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği günü anlattı. Gani, 15 Ağustos sabahı uyandığında Afganistan’daki son günü olacağını asla tahmin etmediğini söyledi.

Gani, günün başında Taliban savaşçılarının Kabil’e girmeyeceğinin sözü alındığını ancak durumun değiştiğini anlattı:

“Taliban’ın iki ayrı bölümü iki farklı rotadan yaklaşıyordu. İkisi arasında dev bir çatışma ihtimali beş milyonluk şehri yok edecekti”

Gani, ulusal güvenlik danışmanı ve eşinin Kabil’den ayrılmasına izin verdiğini daha sonra kendisini Savunma Bakanlığı’na götürecek bir araç beklediğini söyledi.

Gani şöyle devam etti: “O araç hiç gelmedi.”

Kabil’in düşmesi durumunda gitmesi planlanan şehirlerin de ele geçirildiğini söyleyen Gani “Nereye gideceğimi bilmiyordum. Bindiğim uçak havalandığı anda Afganistan’dan ayrıldığımızı anladım” dedi.

 

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