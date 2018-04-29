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BBC Türkçe

Ülkesine tatile giden mülteci sığınma hakkını kaybedecek

Belçika hükümeti, sığınma başvurusu kabul edildikten sonra kendi ülkesine uzun süreli tatile giden mültecilerin "koruma hakkını" geri alıyor. Şu ana kadar 44 mülteci Belçika'daki sığınma hakkını kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Belçika hükümeti, sığınma başvurusu kabul edildikten sonra kendi ülkesine tatile giden mültecilerin "koruma hakkını" geri alıyor.

Yetkililerin açıklamasına göre son bir buçuk yılda 44 mülteci bu nedenle sığınma hakkını kaybetti.

Belçika Mülteci ve Vatansızlar Genel Müdürlüğü (GGVS), sığınma hakkı elde eden mültecilerden bazılarının, kendi ülkelerine uzun süreli gidip geldiklerinin ortaya çıkmasının ardından kapsamlı inceleme başlatmıştı.

Tatil amacıyla uzun süreliğine kaçtıkları ülkeye gittikleri belirlenen çoğunluğu Irak ve Afganistanlı 44 kişinin koruma hakkı ellerinden alındı.

Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Tho Francken, 118 mültecinin dosyasının daha incelendiğini söyledi.

Belçikalı bakana göre, acil bir cenaze töreni ya da önemli bir evrak almak için kaçtığı ülkeye gidip gelmekle, uzun süreli tatile gitmek arasında büyük fark var.

Francken, "Eğer kaçtığın ülkede 3 ay tatil yapabiliyorsan, orada senin için tehlikeli bir durum yok demektir" dedi.

Mültecilerin, kaçtıkları ülkeye gitmek için Belçika'daki havaalanları yerine daha çok komşu ülkeler Almanya ve Hollanda'daki hava alanlarını kullandıkları da belirlendi.

Belçika polisi, şüpheli 50 mültecinin dosyasını komşu ülke makamlarına gönderdi. Belçikalı bakan Tho Francken, Cumartesi günü Lüksemburg'da bir araya geleceği Avrupalı meslektaşlarına, bu konuda daha fazla bilgi paylaşımı çağrısı yapacak.

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