Ülker’in patronundan iş arayanlara 'Özgeçmiş tek sayfa olsun' tüyosu

Ülker'in patronu Murat Ülker, işe başlayacak olan gençlere önerilerde bulundu.

Ülker, 11 binden fazla kişinin takip ettiği hesabında iş görüşmeleriyle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Ülker, “Önceleri hep benden yaşça büyüklerle mülakat yapıyordum. Şimdi üst kademe hariç herkes benden genç. Türkçe’ye ‘kelle avcısı’ diye çevrilen headhunter’lar, avı cazip kılmak için uzun özgeçmişler yazdırıyor ama özgeçmiş rahat okunabilir yazılmışsa, hele de tek sayfa, en iyisi...” diye yazdı.

Diploması poster oldu

İnsanların mezuniyet notunu, bilhassa hangi derslerden ne öğrendiğini merak ettiğini dile getiren Ülker, şunları belirtti:

“Sosyal geni yok saymalı. Çalışma arkadaşlarımın farklı görüş ve kültürlerden olmasının, kurumum için bir zenginlik olduğunu düşünürüm. Diploma elbette değerli ama doğru işe, doğru insan yerleştirmek daha önemli. Yıllar sonra bir iş için diplomam lazım olmuştu. Zor bulduk, küçük oğlan odasının duvarına poster yapmış. Üst seviyede mülakat karşılıklı olur. İki taraf da birbirini nazikçe tartar. Bazen başka bir şey konuşurken, farklı bir konunun gölgesinde mülakat edilir insan. Ama niyetler saklı tutulur. Stres testi veya sadakat ölçümü için kabalaşmaya varan zorlamalar da olur. Mülakat ve flört arasında kim bilir daha ne çok benzerlik var.”