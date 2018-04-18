Ülker'in borç yapılandırma koşulları belli oldu

Yıldız Holding'in borç yapılandırma koşulları belli oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve son olarak da Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investment NV’nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin kredi yapılandırması için bankalarla masaya oturmuştu.

Konu ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ''Döviz kurlarının yükselmesi, uluslararası gelişmeler ve kaynak vadelerinin kısa olması nedeniyle bir kısım büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan hususların münferit olaylar olduğunu söylemiş, diğer taraftan, kredilere ilişkin olarak kurumumuzca yapılan stres testi, senaryo analizleri ve diğer çalışmalarında, kötü koşullarda dahi, oluşabilecek olumsuz etkiler, bu kredi büyüklüğü içerisinde yönetilebilir seviyelerde kalmaktadır.'' sözlerini ifade etmişti.

Sürece ilişkin olarak Reuters'a bilgi veren iki kaynak şu açıklamaları yaptı:

*Yıldız Holding kredisinde vade 4+4 yıl şeklinde olacak; 4 yılın sonunda finansal test yapılacak,

*Toplam 8.5 milyar dolar borç var ama bunun 6.5 milyar dolarlık kısmı yapılandırılıyor,

*İçeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller, yurtdışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor.

*Büyük ihtimalle bir-iki hafta içinde işlem sonuçlanır.

"Kredi ödemlerinde zaman zaman erken kapamalar olduğu gibi, bazen vade uzatımları da gündeme gelebilir"

TIKLAYIN - Ülker, Şahenk ve Aysal bankalarla masaya oturmuştu; BDDK Başkanı'ndan 'kredi yapılandırma' açıklaması geldi