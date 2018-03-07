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Ekonomi

Ülker'in 2017 satışları yüzde 14.7, net kârı yüzde 51.6 yükseldi

İstanbul, 7 Mart (DHA) - Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılında satışlarını yüzde 14

07 Mart 2018 13:35

İstanbul, 7 Mart (DHA) - Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılında satışlarını yüzde 14.7 artırarak 4.8 milyar liraya, net dönem kârında yüzde 51.6’lık artışla 431 milyon liraya yükseltti.
Ülker\'den yapılan açıklamada, \"Şirket, 2017 yıl sonu itibariyle FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 22 artışla 575.3 milyon TL’den 701.4 milyon TL’ye ulaştırarak yüzde 14.6’lık bir marjla yeni bir rekora imza attı\" denildi.
Bu veriler ile Ülker tarihinin en yüksek ciro ve net kârını gerçekleştirdiğini vurgulayan Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, \"Şirketimiz 2017 yılında da hem Türkiye\'de hem de yurtdışı operasyonlarımızda istikrarlı bir şekilde beş senedir süren büyümesinde en yüksek rakama ulaştı\" dedi ve ekledi:
\"2017 yılında Ülker olarak bölgede (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya), büyüme stratejimiz çerçevesinde Kazakistan Hamle fabrikası ve United Biscuits ürünlerinin Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldık.
\"Böylece Ülker’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarındaki konumunu güçlendirme, operasyonlarımızın konsolidasyonu, pazar payımızın artışı ve bölgede Ülker olarak yerel bir üretim üssü olma hedefi için önemli bir adımı tamamlamış olduk.
\"Godiva yeni market serisinin Orta Doğu pazarlarımızda lansmanlarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2017 yılında Godiva’yı Türkiye’den başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç etmeye başladık.
\"Ülker A.Ş’nin Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan fabrikalarında pladis ve Godiva şirketlerinin markalarını üreterek Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile onların erişemediği global dünyaya ihracatını yapıyoruz.\" (Fotoğraflı)

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