Ülker Stadyumu protokol tribününde küfür ve tehdit

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının oynandığı Ülker Stadyumu\'nun protokol tribününde tatsız bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, protokol tribününde Trabzonspor Yöneticisi Gökhan Saral\'ın, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu\'yu önce tehdit edip ardından da Uslu\'ya küfrettiği iddia edildi. Konu hakkında Uslu\'nun maç sonunda polise gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Saral\'ın geçen yıl yine Fenerbahçe Spor Kompleksi Ülker Stadyumu\'nda polise hakaret ettiği ve polisin Saral hakkında şikayetçi olduğu ancak savcının işlem yapmadığı da sarı-lacivertli kulüp tarafından not düşüldü.