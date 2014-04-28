Ülker, 'şike ve şiddet' sebebiyle futbol kulüplerine sponsorluktan çekiliyor

Futbol kulüplerine 36 milyon lira bütçe ayıran Ülker, futbol kulüplerine sponsorluktan vazgeçiyor. Yıldız Holding’in Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker, “Şike ve şiddet olayları sebebiyle yatırımın karşılığını alamadık. Bu yüzden futbola destek vermeyeceğiz” dedi.

Önceki yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a sponsorlukları ile dikkat çeken Ülker, futbol kulüplerine destek vermeme kararı aldı. Ülker’i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker, Bugün TV'de yaptığı açıklamada şike ve şiddet olayları sebebiyle yaptıkları yatırımın karşılığını alamadıklarını söyledi.

‘Mutlu anlar’ sloganı ile hareket eden Ülker’in mutsuzluklarla özdeşleşemeyeceğini kaydeden Şeker, “36 milyon dolara yakın futbol sponsorluğuna bütçe ayırdık. Fakat kulüplere verilen cezalar oluyor. Maça sadece kadın ve çocuklar girebiliyor. Biz ödediğimiz bedelin karşılığında maksimum reyting, maksimum seyirci ve eğlence isteriz. Bizim markamız mutlu anlar noktasıyla hayatta var. Kimse markasını şiddet ortamı içerisinde görmek istemez. Bu bizi rahatsız ediyor” dedi.