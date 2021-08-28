Ülker, Önem Gıda’yı bünyesine kattı

Ülker, çikolata hamuru, un, fındık gibi ana girdilerinin tedarikini gerçekleştirdiği, Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda A.Ş’yi satın aldı.

İstanbul Topkapı’da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun’da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in başlıca tedarikçileri arasında yer alıyor. Önem Gıda’nın eski sahibi Yıldız Holding, Ülker topluluğunun çatı şirketi…

Önem Gıda’nın satın alma kararının, Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını söyleyen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup; Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor” dedi.