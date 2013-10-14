Murat Ülker: Ülker, iş yaparken hiçbir zaman muhafazakâr bir şirket olmadı

Türkiye'de muhafazakâr bir grup olarak anılan Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Şangay’da Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman iş yapış şekillerinde muhafazakâr olmadık" dedi.

Yıldız Holding’in dünyanın en tanınmış markalarından Godiva’yı almasının üzerinden 5 yıl geçti. Godiva bu süre içerisinde her yıl çift haneli büyüme rakamlarına imza atarken daha önce hiç bulunmadığı pazarlara da giriş yaptı. Godiva yaklaşık iki kat büyürken Yıldız Holding de global bir grup haline geldi. Godiva’nın Japonya da dahil Uzak Doğu’daki faaliyetlerinin anlatıldığı Uzak Doğu turumuzda Çin’de görüştüğümüz Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de gruptaki bu değişime dikkat çekti. 23 milyon nüfuslu 21. yüzyılın New York’u olarak adlandırılan Çin’in Şangay kentinde sohbet ettiğimiz Murat Ülker, söze “Godiva’yı aldıktan sonra Yıldız’da neler değişti” diye başladı ve şöyle devam etti:

Çağın şartlarına ayak uydurduk

“Öncelikle şunu söylemek isterim ki Ülker hiçbir zaman iş yapış şekillerinde ve iş tutuş biçiminde muhafazakar olmadı. Çağın şartları neyse, her daim o şartlara ayak uydurmaya çalıştık. Godiva’yı aldıktan sonra neler değişti konusunda birkaç not aktarmak isterim. Oynadığımız oyun değişti, ligimiz değişti, tüketicilerimiz değişti, çalışanlarımız değişti. Global olduk. Globallik bize, ortak satın alma, ortak inovasyon ve global satış kanalları arasında sinerji oluşturabilmeyi sağlıyor. Ülker’in zaten yurt dışında işleri, fabrikaları vardı. Bundan cesaret alarak şimdi Uzak Doğu gibi yeni piyasalarda da iş yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Kısacası, dünya kazan biz kepçe gezip duruyoruz.”

Dışarıda bir Ülker daha hedefleniyor

Strateji oluştururken Ülker Grubu’nun kurucusu babası Sabri Bey’in “İhracatın toplam satışların yüzde 20’si olması yeterli” dediğini anlatan Murat Ülker “Ben ise biraz daha iddialı olarak ‘içerideki işimiz, dışarıdaki işimize eşit olsun’ istedim” dedi. Ülker, strateji grubunun planını ise şöyle anlattı: “Bu oran bire bir olmamalı. Türkiye, Türkiye kadar ama dünyanın gerisi Türkiye’den çok daha büyük. Bunun için uluslararası işimiz Türkiye’den oldukça büyük olmalı.” Murat Ülker “Bilmiyorum, babam hayatta olsa ne derdi, genelde şöyle derdi: Oğlum Amerika’ya gitmeden bana sor da git. Ben Japonya’ya giderken sormazdım ama Amerika’ya giderken sorardım” diye konuştu.

İnovasyon Ali Ülker’e emanet

Murat Ülker, globalleşirken kültürlerinde de değişiklik yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ülker “İnovasyon kültürüne geçmek istiyoruz. İnovasyon, aslında bir yaşam biçimidir, yani her işi yaparken inovatif olabilirsiniz. Ama neticede inovasyon işin yapılış şekli ve ürünlerde kendini gösteriyor en çok. Eğer Godiva gibi yeni kategoriler inşa etmeye devam edebilirsek, bu inovasyonun da neticesini görmüş olacağız. Şu anda bunu başardığımızı söyleyemem, ama bu konuda çok büyük ilerleme kaydettiğimizi, çok iyi bir ekibimizin olduğunu bilmenizi isterim. İnovasyon konusunda Ali Ülker bundan sonra bu işin başında olacak. Bu konuya en üst seviyede önem veriyoruz. Ülker International kısmı için de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Jim Zaza işin başında” diye konuştu.

Bundan sonraki halka arz Gözde’de olacak

Geçtiğimiz günlerde Ülker Büskivi’nin yüzde 20’si, Godiva’nın yüzde 4.3’ü ve Şok’un yüzde 10 hissesinin satışından sağlanan yaklaşık 510 milyon dolarlık gelirle ilgili olarak Ülker “Bu paraları ne yapacağımızı siz sormadan ben yanıtlayayım” diye anlatmaya başladı. Ülker “Babamın bir tavsiyesi vardı, ‘Ben bugün varım, yarın olamayabilirim. Elinizdeki paranın hesabını bilin, iki düğüm atın üzerine oturun’ derdi. Biz de öyle yapıyoruz. Çünkü şirketlerimiz büyümelerini finanse edebilecek kadar para kazanıyor çok şükür. Bu bizden ziyade yatırımcılarımızın bizlere güvenini gösteriyor” dedi.

Zamana ihtiyaç var

Murat Ülker, şunları söyledi: “Bundan sonra halka arz yapacak mıyız derseniz, henüz uzak olmasına rağmen herhalde ilk çalışma Gözde’de olacak. Şu anda Gözde’nin yüzde 85’i Yıldız Holding ve ailenin elinde. Biz şirketin halka açıklık payını yükseltmek istiyoruz, yasal olarak da bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Godiva veya Ülker için ne yapıyorsak, Gözde için de öyle çalışıyoruz. Piyasadaki yatırımcıların henüz bunu takdir etmediğini biliyorum. Herkesten daha çok hisse sahibiyim Gözde’de. Kendim için eksik bir şey yapmak istemem elbette, burada biraz daha zamana ihtiyaç var.”

Doğu’da inekleri son bulduğumuz yer Maraş

Gündemle ilgili soruları da yanıtlayan Murat Ülker, demokratikleşme paketiyle ilgili olarak, “Demokratikleşmenin hepimiz için daha iyi netice vereceğini düşünüyoruz” dedi. Doğu’ya yatırım planlarıyla ilgili de Ülker, şunları kaydetti: “Maraş, Türkiye’nin ne kadar doğusu bilmiyorum ama bizim, inekleri son bulduğumuz yer. Oraya bir süt fabrikası yaptık. Daha doğuda da inekler olursa, oraya da gideriz. Onun için Türkiye’nin doğusu batısı ayırımı yapmadan buradaki ihtiyaçları görerek yatırım yapıyoruz.”

90 kiloyu aşan 100 bin dolar öder

İki yıldır yaptığı diet ile çok kilo veren Murat Ülker, arkadaşlarıyla iddiaya da girmiş. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jim Zaza ve İngiltere’den ortak arkadaşlarıyla girdikleri iddiayı anlatan Murat Ülker “Yıl sonuna kadar 90 kilonun altında kalmamız gerekiyor. Kim 90 kiloyu geçerse diğer iki kişiye 50’şer bin dolar ödeyecek” dedi. Şu anda 85 kilo olduğunu söyleyen Murat Ülker’e kaç kilo fazlası olduğunu sorduğumuzda da “30 yıldır evliyim. Her yıla 1 kilo” diye yanıt verdi.

Çin’de yatırım, ABD ve Avrupa’da şirket peşinde

Son dönemde yurt içinde yaptığı satın almalarla dikkat çeken Yıldız Holding, şimdi de başta Avrupa olmak üzere ABD’de de şirket satın almayı planlarken, Doğu’da da Çin ve Endonezya’da yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. “Batı’da olabilirse büyük bir markayı alabilir miyiz diye bakıyoruz” diyen Murat Ülker, şunları söyledi: “Batı’da kalmış büyük markaları uluslararası yapabilir miyiz diye araştırıyoruz. Amerika’da geniş çaplı dağıtım yapabilecek şirketler var, bunlarla ilgileniyoruz. Doğu’da ise yatırım yapabilir miyiz diye, özellikle bisküvi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Daha spesifik olursak, Endonezya ve Çin’den bahsediyorum. Ama altı ay sonra bana, ‘ne oldu bu yatırımlar neden yapılmadı’ demeyin. Çünkü bunlar sadece üzerinde çalışma yaptığımız şeyler. Zaten bir iş yaptığımızda duyarsınız.”

‘Niyetliyiz, damat damat geziyoruz’

Batı’daki şirket satın almayla ilgili olarak ise Avrupa’da 2-3 şirketle görüştüklerini söyleyen Ülker, satın almayı planladıkları şirketin faaliyet konusuyla ilgili olarak tercihinin bisküvi olduğunu kaydetti. Ülker “3 tane falan görüşme yaptık. Ama satmaya yanaşmıyorlar. Niyetliyiz, damat damat geziyoruz” dedi. Murat Ülker, Doğu’daki yeni yatırımları bünyesine alacak Çin’de bir Yıldız Holding kuracaklarını da kaydetti. Ülker “Ülker International için Çin’de bir ofis açarak buralarda sadece ticari olarak değil, şirket olarak da bulunma kararı verdik. Burada bakkallarda satılacak bir ürüne sahip olmayı isteriz. Bu zor bir iş, bölgesel damak farklılıkları bile var ama Çin çok büyük bir pazar” diye konuştu.

Godiva, Rusya ve Brezilya pazarlarına hızlı girecek

Murat Ülker, Godiva’nın Çin’den sonraki en büyük hedefinin ise Rusya olacağını söyledi. Ülker, yeni pazarlarla ilgili şunları anlattı: “Rusya, ne yazık ki, kuzeyde kaldığı için biraz unutulmuş, ama en kısa zamanda bu pazara da bakacağız. Latin Amerika’da özellikle baktığımız ülkelerden biri Brezilya’dır. Orada da mağazalar açarak Çin’de yaptığımız gibi hızlı bir giriş yapmak istiyoruz. Ne zaman derseniz, oradaki partnerlerle el sıkışmamız lazım.” İstanbul’da, Godiva’nın üst düzeyi ile şirketin geleceği hakkında kapsamlı bir toplantı yaptıklarını da söyleyen Murat Ülker “İkinci beş yıllık planı yaparken, gönlümden geçenin büyüme 1 milyarlık cironunun yanına bir ‘sıfır’ eklemek olduğunu söyledim” dedi.

İkiz Kuleler’in yerinde mağaza açıyor

Godiva’nın toplam ciro içerisindeki en büyük pazarı olan ABD’de de Godiva’ya ilginç teklif gelmiş. Ülker’in anlattığına göre 11 Eylül saldırılarıyla yıkılan İkiz Kuleler’in yerine yapılan binada Godiva’nın mağaza açması istenmiş. Murat Ülker’le birlikte bulunduğumuz Çin’de Godiva Uluslararası Başkanı Mohamed Elsarky, Yıldız Holding sonrası Uzak Doğu pazarlarındaki gelişimle ilgili de bilgi verdi. Elsarky’nin anlattıklarına göre her yıl yüzde 13’lük büyümeyi yakalayan Godiva Japonya’nın cirosu da 4 yılda 150 milyon dolardan 250 milyon dolara ulaştı. Godiva’nın 2009 sonbaharında girdiği Çin pazarında şu anda 51 olan mağaza sayısı 3 yıl içerisinde 100’e ulaşacak. Bu yıl ciro hedefi ise 25 milyon dolar.