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Ülker Grubu'ndan Karar gazetesi açıklaması

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, “Karar gazetesinin Ülker Grubu tarafından finanse edildiğini” öne sürmüştü

17 Eylül 2017 03:45

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar’ın, köşesinde yer verdiği “Karar gazetesinin Ülker Grubu tarafından finanse edildiği” iddiası Ülker Grubu tarafından yalanlandı.

Önceki yayımlanan yazısında"Haksızlık yapmak istemem ama Ankara’daki fısıltı, ya da iddia bu gazeteyi Ülker Gurubu’nun finanse ettiğidir... Ülker bu iddiayı reddederse açıklamasını yayınlayacağım" ifadelerini kullanan Önkibar Ülker Grubu'ndan bugün gelen yanıtı da köşesinde yayımladı.

Ülker Grubu'ndan bugün gelen yanıtı Önkibar şöyle aktardı:

"Ülker Gurubu önceki günkü yazıma binaen açıklama yaparak Karar gazetesi ile hiçbir ilişkilerinin söz konusu olmadığını açıkladı. Bu şekilde fısıltının yakıştırma olduğu tescillenmiş oldu."

 

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