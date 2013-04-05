Ülker, Derby ve Tokai’ye 44 mİlyon liraya ortak oldu

Derby tıraş bıçakları ve Tokai çakmaklarının üreticisi Azmüsebat Çelik’in yüzde 44.81’i yaklaşık 44 milyon TL’ye Ülker’in çatı şirketi Yıldız Holding’in iştiraki Gözde Girişim’e satıldı

Yıldız Holding’in yatırım şirketi olan Gözde Girişim’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Gözde Girişim, Azmüsebat Çelik’in yüzde 48.81 oranındaki hissesini porföyüne dahil etmek üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı. Bu hisse için ödenen fiyat ise 24.4 milyon dolar karşılığı 44.1 milyon TL oldu.

Azmüsebat hisselerinin Mehmet Cansu, Bekir Cansu, Ömer Cansu, Abdurrahman Cansu ve Bedriye Cansu’dan alındığı açıklandı. Cansu ailesinin yeni dönemde de yönetimde kalması bekleniyor.



Çakar çakmaz çakan çakmak



Konya Aksekili Mehmet, Bekir ve Ömer Cansu kardeşler şirkete adını Azim ve Sebat kelimelerini birleştirerek vermiş. Azmüsebat 1987 yılında çakmak imalatı, ithalatı ve ihracatı yapmak üzere kuruldu.

Şirket, işe Japon Tokai firmasının doldurulmayan tip çakmak üretimi ile işe başladı, daha sonra dünya üzerinde yalnızca Türkiye’de üretilen doldurulup taşı değişebilen çakmakların üretimine geçti.

1996’da 1940 yılından bu yana üretime devam eden Derby tıraş bıçağı fabrikasını satın alan Azmüsebat, 1997’den itibaren de Tuzla tesislerinde üretime başladı. Mayıs 2004’ten itibaren kozmetik birimini devreye sokan Azmüsebat, tıraş kremi ve tıraş köpüğü üretimine de geçti. Azmüsebat Grubu, en çok Derby için "Ali Desidero" ve Tokai çakmakları için "Çakar çakmaz, çakan çakmak" reklam kampanyalarıyla hatırlanıyor.