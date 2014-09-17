Ülker çocuk sanat atölyesi açılıyor

Bir ilki gerçekleştirerek sanat fuarında çocuklar için atölye açan Yıldız Holding, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ni gelenekselleştirdi. Atölye bu yıl ilk kez uluslararası çağdaş sanat fuarı Art International kapsamında da açıyor. 26-28 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen fuarda tüm küçük sanatçılara açık olacak atölye özel geliştirilmiş içerik yer sergilenecek.

Geçtiğimiz yıllarda Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Baksı Müzesi gibi projeleri hayata geçiren Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’nin içeriğini ve tasarımını tamamen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık öğrencilerini hazırladı. Proje için bölüm başkanları tarafından oluşturulan öğrenci grupları, bir aylık bir yoğun bir çalışma sürecinden geçtiler. Bu proje ile genç sanatçılara henüz okul yıllarında profesyonel bir platform sağlanırken, çocuklar için de özel atölye çalışmaları geliştirildi.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Çocuklara yakın bir marka olarak, çocuk projelerine büyük bir önem veriyoruz. Bugünden Türkiye’nin geleceğine, çocuk projelerine yatırım yapıyoruz. Son 8 yılda, spor, eğitim ve sanat başlıkları altında çocuk projelerine 33 milyon TL yatırım yaptık. Çocukları sanat ile buluşturduğumuz Ülker Çocuk Sanat Atölyesi çok önem verdiğimiz, özel bir proje. İçeriğini her sene geliştirdiğimiz atölyeyi, mümkün olduğunca çok platforma taşıyarak sanatı yeni neslin gündelik hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki sanata yakın büyüyen bir nesil daha estetik bir gelecek demektir.”