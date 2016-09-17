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Ülker, bisküvilerini beğenen Sarah Jessica Parker'a teşekkür mektubu ve hediye paketi gönderdi

Parker, paketi alınca sevincini "Aman Tanrım, McVities'in bisküvi kulübünün resmi bir üyesiyim" notuyla paylaştı

17 Eylül 2016 15:19

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Pladis’in bisküvi ve çikolatalarını beğenen Sex and The City'nin ünlü oyuncusu Sarah Jessica Parker'a çikolata ve bisküvilerden oluşan bir koli hediye paketi gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bisküvi tutkunu olduğu belirtilen Sarah Jessica Parker, bir tanıtım için gittiği Londra’da markette gördüğü Pladis’in bisküvi ve çikolatalarını videoya çekti.

51 yaşındaki ABD'yi oyuncu, beğenisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Satın aldıkları dünyaca ünlü birçok markayı Pladis çatısı altında birleştiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, paylaşımı kendi hesabından repost etti.

Teşekkür mektubu

Ülker ayrıca, sanatçının Londra’da kaldığı otele Ülker, Godiva ve McVities ürünleriyle dolu hediye kutusunu teşekkür mektubuyla birlikte gönderdi.

Sevincini paylaştı

Parker, paketi alınca sevincini "Aman Tanrım, şimdi McVities'in bisküvi kulübünün resmi bir üyesiyim" notuyla paylaştı.

 

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Murat ÜlkerPladisSex and The CitySarah Jessica Parker

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