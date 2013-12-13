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Yaşam

Ülker Arena önünde silahlı kavga

Fenerbahçe'nin iki taraftar grubu arasında silahlı kavga çıktı

13 Aralık 2013 01:03

Fenerbahçe Ülker'in Partizan'la oynadığı Eureleague maçı öncesinde sarı lacivertli iki taraftar grubu arasında çıkan kavgaya silahlar karıştı.
Karşılaşma öncesinde Ülker Arena yakınındaki Bülent Ecevit Parkı'nda toplanan Genç Fenerbahçeliler Grubu kortej oluşturarak salona doğru yürüyüşe geçti. Bu esnada başka bir taraftar grubuyla karşı karşıya geldiler. İki  grup kısa süre içinde birbirine girdi. Bilet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve yönetime muhalif olduğu bilinen Genç Fenerbahçeliler grubu ile bir başka grup arasında başlayan kavga, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü Bu esnada silah sesi de duyuldu. Olay, maça giden taraftarlar arasında büyük korkuya neden oldu. 
Yaşanan kavga olayı sonrasında salona giren GFB üyeleri "Dimdik ayaktayız" sloganı attılar. 
Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "adam öldürmeye azmettirmek" suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

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