-ÜLKER AİLESİNİN ACI GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Gıda markası Ülker'i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding'in Onursal Başkanı Sabri Ülker'in dün ölen eşi Güzide Ülker İstanbul'da toprağa verildi. Fatih Camisi'nde öğlen vakti düzenlenen cenaze töreninde Güzide Ülker'in oğlu Murat Ülker, damadı Orhan Özokur ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, İSO Başkanı Tanıl Küçük, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Faruk Süren, iş adamı Abdullah Kiğılı, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Anadolu Ajansı İstanbul Haber Müdürü Zeki Gümüş'ün de aralarında bulunduğu siyaset, iş, spor ve basın camiasından çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Güzide Ülker'in cenazesi, Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çelenk gönderdi. Güzide Ülker'in Çamlıca'daki evinde de akşam namazının ardından Kur'an okunacağı ve taziyelerin kabul edileceği kaydedildi.