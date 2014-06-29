Ülker 3 marinayı 100 milyon Euro'ya Koç Holding'e sattı

Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar, Yıldız Holding’e ait İstanbul City Port (Pendik), Göcek Village Port ve Göcek Exclusive isimli üç marinanın 100 milyon Euro’ya Koç Grubu’na satıldığını yazdı.

Vahap Munyar’ın Hürriyet’te “Ülker’İn 3 marinası 100 milyon Euro’ya Koç’un” başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2014) yazısı şöyle:

Ülker’in 3 marinası 100 milyon Euro’ya Koç’un

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu’nun 23 Mayıs 2014 günü gerçekleşen ihalede İstanbul Kalamış Marina’ya 664 milyon dolarlık teklifi verip, gruba ait Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm ortaklığını öne geçirirken, o gün bir başka adım daha atıldı.

Yıldız Holding’in Marintürk adlı şirketiyle işlettiği İstanbul City Port (Pendik), Göcek Village Port ve Göcek Exclusive marinalarının işletmesinin Koç Grubu’na geçmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Devir için de 100 milyon Euro’luk bir bedel belirlendi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e marinaların Koç’a devrini sordum:

Tam Kalamış Marina ihalesini kazandıkları gün biz de 3 marinayı onlara verme kararını aldık.

Siz deniz tutkunu işadamları arasında yer alıyorsunuz. Marina işinden neden çıktınız?

Şirketlerle duygusal bağ kurmak doğru olmaz. Marina işine yoğunlaşamayacağımız gördük. Koç Grubu o alanda olmak ve büyümek istiyor. İşlerini iyi de yapıyorlar.

Gözde Girişim’le Turkcell için Çukurova Grubu’na 1,6 milyar dolarlık kaynak sağlama operasyonuna hazırlanan Yıldız Holding, böylece sesiz sedasız marina işinden çıkma yolunu seçti.