‘Ülkemizde ölümlerin yüzde 48’i kalp hastalıklarına bağlı’

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, Türkiye'de ölümlerin yüzde 48'inin kalp damar hastalıklarına bağlı olduğunu söyledi.



Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) tarafından kalp sağlığı bilinci oluşturmak ve kardiyovasküler risk ölçümleri yapmak amacıyla Becel sponsorluğunda başlatılan "Kalbini Sev Kırmızı Giy" kampanyasının ilk durağı Antalya oldu. Bir otelde düzenlenen toplantıda, bir yandan vatandaşlara kalp ve damar hastalıkları konusunda bilgi verilirken bir yandan da 10 yıllık kardiyovasküler risk ölçümleri yapıldı.



Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği Lipit Çalışma Grubu Üyesi olan Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, dünyada her yıl 17,5 milyon kişinin, her gün de 120 uçak dolusu kadar insanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 53 Avrupa ülkesinde her yıl 4 milyon 350 bin kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getiren Yalçınkaya, bu hastalıkların her yıl meme kanserinin 3 katı, trafik kazalarının da 47 katı kadar insanının ölmesine neden olduğunu vurguladı.



Türkiye'de de her 2,5 dakikada bir kişinin kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybettiğini belirten Yalçınkaya, "Kalp-damar hastalıkları dünyada ve Türkiye'de en başta gelen ölüm nedenidir. Ülkemizde ölümlerin yüzde 48'i kalp-damar hastalıklarına bağlıdır" dedi.



Türkiye'de her 5 kişiden 2'sinde yüksek kolesterol görüldüğünü vurgulayan Yalçınkaya, sigara içme alışkanlığının da, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırdığını kaydetti.



Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, erken önlem alındığında hastalıkların yüzde 80 oranında engellenebileceğini sözlerine ekledi.



Becel Marka Sorumlusu Kerem Özösken de, Becel'in kurulduğu günden bu yana kalp sağlığına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 'Kalbini Sev Kırmızı Giy' çağrısında bulunan Özösken, kırmızının kalp sağlığı konusunda uyarı ve sembol anlamı taşıdığını sözlerine ekledi.



(AA)